Kasia Stoparczyk została pożegnana w sposób piękny - skromny, spokojny, pełen sympatii i miłości. Do kościoła, w którym odbywała się msza żałobna, przybyły tłumy pragnące oddać hołd doskonałej dziennikarce radiowej. Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 13:00 w kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta 10 w Warszawie. Były modlitwy, ale też przemówienia, wspominki, żarty i łzy.

O Katarzynie opowiadali jej bliscy znajomi z radia, odczytano listy Jurka Owsiaka czy Rafała Trzaskowskiego, ale na mównicę wstąpili też synowie Stoparczyk, którzy wspaniale mówili o mamie. Było uroczyście, ale nie sztywno, przejmująco, lecz bardzo ciepło.

Koniec mszy. Michał Bajor powiedział kilka słów i zaczął śpiewać

Gdy msza zbliżała się ku końcowi, na mównicy pojawił się Michał Bajor. 68-letni piosenkarz przyjaźnił się ze Stoparczyk. Z jego opowieści wynika, że zawsze świetnie się dogadywali.

Każde spotkanie z Kasią pozostawiało wokół mnie jasność, ciepło i bezpieczeństwo. Tak się zawsze czułem, kiedy kończyło się spotkanie czy rozmowa przez telefon - mówił.

Bajor pożegnał przyjaciółkę krótko, ale wzruszająco. A kiedy nagle zaczął śpiewać, trudno było opanować emocje. Na chwilę przed tym, jak gwiazdor zaintonował jedną z ulubionych piosenek Kasi, rzucił, ostrzegając:

Wzruszenie trochę wchodzi, chrypka.

Bajor wykonał dla Kasi fragment utworu "My Way" w języku polskim. Śpiewał bez muzyki, ale brzmiał wspaniale. Kiedy skończył, powiedział:

Kasiu kochana, będziemy ciebie wszyscy kochać zawsze i będziemy zawsze za tobą tęsknić. Spoczywaj w pokoju.

Chwilę póżniej msza się zakończyła, a urna z prochami Stoparczyk została wyniesiona. Drugą część pogrzebu Kasi zarezerwowano jedynie dla najbliższych. Pochówek miał być wydarzeniem w pełni prywatnym, dlatego rodzina poprosiła, aby osoby, które chciałaby pożegnać Stoparczyk również na cmentarzu, przybyły na niego po godzinie 17.

Przy wynoszeniu wieńców z kościoła żałobnicy usłyszeli melodię do "My Way", utworu tak cenionego przez Stoparczyk i dopiero co wyśpiewanego przez Bajora. Gdy wynoszono urnę, w kościele rozległy się brawa. Oklaski i bardzo nastrojowa muzyka sprawiły, że łzy same napływały do oczu.

