Tak pożegnali ją rodzice! Pełne miłości słowa na wieńcach dla Kasi Stoparczyk. Wzruszają jak nic innego

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-09-17 18:31

Katarzyna Stoparczyk zmarła 5 września, a 12 dni później odbył się jej pogrzeb. Podczas mszy żegnali ją i bliscy, i wielbiciele jej głosu, ciepła, spokoju. Druga część - pochówek urny na cmentarzu - została zarezerwowana jedynie dla rodziny i najbliższych. W kościele Kasię wspominano i modlono się za nią. Uhonorowano ją także wspaniałymi wieńcami. Napisy na wstęgach łamią serce, szczególnie te na wielkich sercach pełnych róż.

Katarzyna Stoparczyk zmarła w wieku 55 lat. Tragiczny wypadek rozdzielił ją z mężem i synami, ale nie tylko. Dziennikarka radiowa, słynąca z mądrych i wartościowych, ale także zabawnych rozmów z dziećmi, pozostawiła pogrążonych w żałobie rodziców.

Stoparczyk miała doskonały kontakt i z mamą, i z tatą. W sieci nieczęsto rozprawiała o najbliższych, a jednak zdarzyło jej się pokazać ukochanych rodziców i napisać o nich kilka słów.

Kasia Stoparczyk o rodzicach. Dla taty była jak księżniczką, mama trzymała ją za rękę

Stoparczyk o tacie pisała na swoim profilu na Facebooku w 2021 r. Opublikowała wtedy zdjęcie ze starszym, siwym panem.

Oto Tata. Mój tata. A tam z góry spogląda na Was jego księżniczka. No dobra, księżniczką nigdy nie byłam. Za to kiedy wspinałam się po schodach życia, wiedziałam, że tam, na dole, zawsze stoi On. I zaciska swoje twarde, spracowane kciuki, bym nie spadła. Wtedy nie zawsze to doceniałam. Dzisiaj wiem już więcej. I więcej z tego wszystkiego rozumiem. Np. to, że w życiu najważniejsza jest droga. Ale także to dokąd dotrzemy i jakimi będziemy wtedy ludźmi. Mój Tata miał długą i bardzo trudną drogę. Ale się nie poddał. Bo zawsze dawał temu światu więcej, niż brał. A ja? Jestem mu za tę lekcję wdzięczna. A wdzięczność jest najważniejsza. Rozjaśnia drogi i rozwiązuje węzły ludzkich emocji i spraw. Niekiedy nawet gordyjskie. Kochajcie Tatów. A jeśli nie znajdziecie ku temu wystarczających powodów, zawsze możecie znaleźć ten, który dotyczy każdego z Was, tak jak pewnej błękitnookiej 5-letniej Kasi, która pewnego dnia wskoczyła mi na kolana i zdradziła swój bardzo głęboki i trudny do podważenia sekret: "Bo Pani wie? Dziecko rodzi się dzięki urzejmości Taty!" - wyznała Stoparczyk.

O mamie Katarzyna wspomniała dwa lata później. Pisała dużo krócej, ale również z miłością. Do zdjęcia pozowała z uśmiechem, obejmując starszą panią ramieniem.

I tak trzyma mnie za rękę. Od tylu już lat. Mama - oznajmiła Stoparczyk i dodała czerwone serduszko.

Ostatnie pożegnanie. Wieniec i słowa rodziców, które łamią serce

Podczas pogrzebu Kasi, a właściwie pierwszej jego części, która odbyła się w kościele, blisko urny wystawiono piękne wieńce pełne czerwonych róż. Kwiaty ułożono w kształt serca. Dwa takie wieńce ozdobiono białymi wstęgami, na których pojawiły się czarne napisy.

Jedno serce było od męża i synów Stoparczyk. Napis brzmiał:

Kochamy Cię Kasiu. Rafał, Maksymilian, Fryderyk.

Drugie serce było ostatnim pożegnaniem Kasi przez jej rodziców, którzy wierzą, że jeszcze spotkają się z ukochanym dzieckiem:

Dziękujemy, że byłaś - żegnaj Kasiu. Do zobaczenia, rodzice.

Wieńce od polityków i nie tylko

Choć rodzina prosiła, by żałobnicy nie przynosili kwiatów, niektórzy i tak postanowili w ten sposób oddać hołd dziennikarce. Wieniec z czerwono-żółtą wstęgą przekazał Rafał Trzaskowski, a wieńce z białych i czerwonych goździków przysłali Szymon Hołownia oraz rzecznik praw dziecka. Przepiękny wieniec pełen kwiatów w odcieniach różu i fioletu ufundowali "przyjaciele z Polskiego Radia".

Kasiu, dziękujemy za wszystko - widniało na wstędze.

Z kolei na wieńcu z białych kwiatów pojawiło się podziękowanie:

Z wdzięcznością za twoje życie.

