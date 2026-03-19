Michał Wiśniewski miał barwne życie uczuciowe. Tak wyglądały jego partnerki i śluby [ZDJĘCIA]

18 marca media obiegła elektryzująca informacja: Michał Wiśniewski rozwodzi się z piątą żoną, Polą. Muzyk znany jako lider zespołu Ich Troje oficjalnie potwierdził krążące od jakiegoś czasu plotki. Stwierdził wprost, że nie udało mu się uratować tego małżeństwa. Nie jest żadną tajemnicą, że kilka poprzednich związków gwiazdora w czerwonych włosach także zakończyło się rozwodem. Przypominamy, jak wyglądały wszystkie śluby i ukochane Michała Wiśniewskiego.

Ile żon miał Wiśniewski? Nie każdy pamięta, że pierwszą była ona

Odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: pięć. Mimo że wielu fanów wraca wspomnieniami do medialnego małżeństwa gwiazdora na początku XXI wieku, to pierwszy ślub Michał Wiśniewski wziął już w 1996 roku. Wybranką artysty była Magda Femme, pierwsza wokalistka jego zespołu Ich Troje. Związek był tajemnicą, a jego ochrona wynikała z obaw pod kątem rosnącej popularności muzyków. Małżeństwo przetrwało pięć lat.

Huczny ślub na dalekiej północy pokazała telewizja. Mandaryna urodziła dwoje dzieci

W 2002 roku Michał Wiśniewski poślubił kolejną partnerkę. Mandaryna wyrastała na wielką gwiazdę polskiego popu, jednocześnie pokazując wraz z ukochanym ich luksusowe życie na antenie programu "Jestem jaki jestem". Losy celebryckiej pary śledziły miliony widzów i nic dziwnego, że kościelne zaślubiny na początku roku 2003 były bardzo hucznym wydarzeniem w polskim show biznesie. Ceremonia odbyła się w szwedzkiej Kirunie, nieopodal koła podbiegunowego, i trafiła na antenę TVN oraz do prasy. Również w polarnych warunkach odbył się chrzest pierwszego dziecka Wiśniewskich, Xaviera. Para doczekała się później córki Fabienne, ale rozwiodła w 2006 roku. Było to najkrótsze z pięciu małżeństw piosenkarza.

Świątczak, Tajner i Wiśniewska - to one wzięły ślub z gwiazdorem

Trzecią żoną czerwonowłosego gwiazdora została kolejna wokalistka Ich Trojga, Anna Świątczak. Z nią również Michał Wiśniewski doczekał się dwójki dzieci, Etiennette i Vivienne. Rozwiedli się po czterech latach od ślubu, w 2011 roku. Następczynią wokalistki była Dominika Tajner, córka znanego sportowca i prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, Apoloniusza Tajnera. Para nie miała razem dzieci, ale wychowywała syna z poprzedniego związku kobiety. Do bolesnego rozstania doszło w 2019 roku. Wkrótce piątą żoną Michała Wiśniewskiego została Pola. Para spłodziła dwóch synków, Falco i Noëla. Rozwiodą się po ponad sześciu latach od ślubu. Jak napisała tajemniczo Wiśniewska, mimo trudnego czasu odczuwa obecnie spokój.

Michał Wiśniewski - żony i dzieci

Dla podsumowania wszystkich faktów przygotowaliśmy zestawienie sytuacji rodzinnej muzyka.

Magda Femme - 1996-2001, nie mieli dzieci;

Marta "Mandryna" Wiśniewska - 2002-2006, syn Xavier (ur. 2002) i córka Fabienne (ur. 2003);

Anna Świątczak - 2007-2011, córki Etiennette (ur. 2006) i Vivienne (ur. 2008);

Dominika Tajner - 2012-2019, nie mieli dzieci;

Pola Wiśniewska - 2020-2026, synowie Falco (ur. 2021) i Noël (ur. 2023).

