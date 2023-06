Pierwsza żona Michała Wiśniewskiego to temat tabu. Ludzkie pojęcie przechodzi, co się tam zadziało!

Marina Łuczenko-Szczęsna zabrała męża i syna do Opola: "Jest dużo stresu. To ostatni raz!" WIDEO

Michał Wiśniewski - żony, dzieci

Michał Wiśniewski niedawno po raz szósty został ojcem. Do Xaviera, Fabienne, Etiennette, Viviene i Falco Amadeusa dołączył Noel Cloe. Pierwszą dwójkę wokalista Ich Troje ma z tancerką Mandaryną, drugą z wokalistką Anią Świątczak, a trzecią z Polą Wiśniewską, obecną małżonką artysty. Łatwo zauważyć, że z dwiema żonami Michał Wiśniewski dzieci nie miał. Chodzi o Dominikę Tajner, z którą "Wiśnia" wychowywał jej syna z pierwszego małżeństwa, i o Magdę Femme, czyli pierwszą żonę Michała Wiśniewskiego. Ich ślub długo utrzymywany był w tajemnicy, ale po pewnym czasie okazało się, że małżeństwem byli pięć lat. Razem też występowali w zespole Ich Troje. Z tego okresu pochodzi m.in. pierwszy szlagier grupy - "Prawo". To, że para wokalistów się rozwiodła, wielkim szokiem nie było. Natomiast to, co działo się między Michałem Wiśniewskim i Magdą Femme potem, po prostu przechodzi ludzkie pojęcie!

Michał Wiśniewski i Magda Femme. Co o sobie mówili? Okrutne słowa

Na występach Ich Troje często gościnnie pojawiają się byłe żony "Wiśni". Magdy Femme - mimo że była pierwszą wokalistką łódzkiej grupy - próżno szukać wśród nich. Michał Wiśniewski pierwszej zony nie zaprosił nawet na jubileusz 25-lecia kapeli! Między byłymi małżonkami rów jest tak głęboki, że chyba nie da się go zakopać. Trudno stwierdzić, od czego to się zaczęło. To wiedzą chyba tylko sami bohaterowie konfliktu. Choć i to nie jest pewne. W kręgach Ich Troje pierwsze małżeństwo "Wiśni" to temat tabu. W sieci jednak wciąż można znaleźć fragmenty wywiadu, którego Magda Femme udzieliła magazynowi "Viva". Opowiadała w nim straszne rzeczy. - Nigdy mnie nie uderzył. Ale czy maltretowanie psychiczne nie jest gorsze? Chociaż nie zostawia siniaków na ciele. Lubił, kiedy płakałam. Podobała mu się moja rozpacz, gdy romansował z Martą-Mandarynką - mówiła pierwsza żona Michała Wiśniewskiego. On z kolei twierdził, że powodem ich rozstania był romans Magdy Femme z kobietą. W wywiadzie z cyklu "20 metrów kwadratowych" z kolei w okrutny sposób drwił z małżeństwa. - Raz wziąłem LSD w życiu i ożeniłem się z Magdą Femme. No ku*wa. Nie mogę, po prostu to mi nie służy. Pięć lat mnie ten jeden tabletek kosztował. Skandal! Nie bierzcie tego! - silił się na dowcip. W naszej galerii zobaczysz zdjęcia Michała Wiśniewskiego z wszystkimi żonami, w tym z Magdą Femme.

