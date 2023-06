Trzecia żona Michała Wiśniewskiego wyznała prawdę o swoim obecnym mężu! Poruszające

Michał Wiśniewski dwa razy wziął ślub z Anią Świątczak. Kim jest jej drugi mąż Michał Żeńca?

Ania Świątczak wyszła za Michała Wiśniewskiego w 2006 roku. Ślub odbył się w jego domu w Magdalence. Rok później wzięła... kolejny ślub z wokalistą Ich Troje. Tym razem w Las Vegas. Niestety, nawet to, że Ania Świątczak i Michał Wiśniewski dwa razy mówili sobie "tak", nie pomogło ocalić małżeństwa. Para rozwiodła się w 2011 roku. Wkrótce obydwoje znaleźni swoje kolejne drugie połówki. "Wiśnia" nawet... dwie - w 2012 ożenił się z Dominiką Tajner, a osiem lat później - po kolejnym rozwodzie - z Polą Wiśniewską. Trwały za to okazał się związek Ani Świątczak z perkusistą Michałem Żeńcą. Są już małżeństwem 11 lat. Łączy ich nie tylko pasja do muzyki, lecz także coś znacznie ważniejszego. Była żona Michała Wiśniewskiego wyjawiła to w rozmowie z portalem Alateia.

Ania Świątczak zdradza, jak wygląda jej małżeństwo

Ania Świątczak podkreśla, że dostała szansę, aby "budować małżeństwo na Bożych zasadach". - Budowanie małżeństwa na Bogu sprawia, że mam pewność, że idziemy w dobrym kierunku. Patrząc sobie w oczy, widzimy siebie przez pryzmat ograniczeń i ludzkich słabości i oczekiwań. Decyzja wierności złożona przed Panem Bogiem sprawia, że trudne doświadczenia i kryzysy wzmacniają relację. Po 11 latach małżeństwa wiem, że w domu czeka na mnie człowiek, który jest moim przyjacielem i na którym mogę polegać. Cokolwiek w moim życiu się nie przytrafi, to on jest. Mamy swoje rytuały, które wprowadzają w naszą relację spokój - zdradziła była wokalista Ich Troje i trzecia żona Michała Wiśniewskiego. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Ani Świątczak i jej męża Michała Żeńcy.

