Aleksandra Kwaśniewska w nocy przerwała milczenie w sprawie ojca. Duże poruszenie

Piotr Margielewski
2026-03-19 15:40

Aleksandra Kwaśniewska, znana z swojej aktywności w mediach społecznościowych, zaskoczyła w nocy swoich obserwatorów ważnym ogłoszeniem. Po dłuższej przerwie i spekulacjach na temat stanu zdrowia jej ojca, byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, córka oficjalnie zaapelowała do fanów, ujawniając szczegóły nadchodzącego wydarzenia. Ta wiadomość wywołała ogromne poruszenie w sieci, a internauci już teraz zasypują ją pytaniami. Wyjaśniamy, o co chodzi!

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach

Para wzięła ślub w 2012 roku
  • Późną nocą Aleksandra Kwaśniewska przekazała w sieci ważną wiadomość.
  • Chodzi o wielki powrót wydarzenia, w którym uczestniczy jej tata.
  • Jej zapowiedź z miejsca wywołała duże poruszenie i lawinę komentarzy.

Powrót kultowego formatu

Przez pewien czas na Instagramie Aleksandry Kwaśniewskiej regularnie pojawiały się spotkania z jej słynnym ojcem, Aleksandrem Kwaśniewskim. Te "lajwy" cieszyły się ogromną popularnością, jednak ostatnio zniknęły z jej harmonogramu. Fani z niecierpliwością czekali na powrót prezydenta na ekran. Dłuższa przerwa w cyklu "Co powie tata?" mogła być spowodowana zarówno intensywną pracą Aleksandry nad nową płytą męża, Kuby Badacha, jak i wcześniejszymi problemami zdrowotnymi byłego prezydenta.

Aleksandra Kwaśniewska uspokajała jednak wtedy opinię publiczną, zapewniając, że wszystko jest na dobrej drodze i rehabilitacja jej taty przebiega pomyślnie.

Córka byłego prezydenta ma ważny apel

Teraz, ku uciesze tysięcy fanów, Aleksandra Kwaśniewska oficjalnie ogłosiła wielki powrót formatu. W środę w nocy zamieściła na swoim Instagramie informację: "Uwaga! Wychodząc naprzeciw Waszym prośbom, w niedzielę zapraszamy na lajwa! "Co powie Tata?" - niedziela, 22.03, godz. 20.00".

To jednak nie wszystko. Córka byłego prezydenta zaapelowała do internautów, by ci aktywnie włączyli się w tworzenie nadchodzącego spotkania. "Tradycyjnie zachęcam do zadawania pytań w komentarzach pod tym postem i lajkowania tych, które Was interesują. Do zobaczenia!" – napisała. Zapowiedź spotkania z Aleksandrem Kwaśniewskim wywołała natychmiastową reakcję. W komentarzach pod postem Aleksandry zaroiło się od pytań skierowanych do jej ojca. Fani nie kryli radości z powrotu popularnego cyklu, a ich entuzjazm świadczy o tym, że niedzielny wieczór zapowiada się niezwykle ciekawie. 

