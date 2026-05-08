Nie żyje ojciec posła KO. Lata temu Ryszard Zembaczyński przyznał, że dopadła go podstępna choroba

Nie żyje były prezydent Opola, Ryszard Zembaczyński. Polityk urodził się w 1948 roku. W 1985 roku, z rekomendacji Stronnictwa Demokratycznego, objął stanowisko wicewojewody opolskiego. W 1990 powierzono mu stanowisko wojewody opolskiego, które pełnił do 1998 roku. W 2001 roku Ryszard Zembaczyński wszedł do Platformy Obywatelskiej, gdzie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego regionu opolskiego. W 2002 roku po raz pierwszy został prezydentem Opola. Fotel prezydenta miasta zajmował nieprzerwanie przez trzy kadencje aż do 2014 roku. Smutną informację o śmierci polityka przekazał w mediach społecznościowych Szymon Ogłoza, marszałek województwa opolskiego. Napisał on:

Zmarł Ryszard Zembaczyński - wieloletni Prezydent Opola, Wojewoda Opolski i samorządowiec, który przez lata współtworzył nasze miasto oraz region. Był jednym z symboli opolskiego samorządu i człowiekiem mocno zaangażowanym w sprawy mieszkańców oraz życie publiczne naszego miasta. Miał w sobie spokój i kulturę rozmowy, które zawsze budziły szacunek. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Ryszarda Zembaczyńskiego składam najszczersze wyrazy współczucia - przekazał.

Życie Ryszarda Zembaczyńskiego nie zawsze było proste. W 2013 roku, gdy był prezydentem Opola poinformował media, że cierpi na chorobę Parkinsona, a także że przeszedł operację, która ma zredukować objawy choroby. Wszystko to wyszło wówczas na jaw, ponieważ ówczesny poseł SLD, Adam Kępiński w Radiu Opole mówiąc o sprawach związanych z miastem użył sfomułowania, że prezydent Opola "jest urlopowany i chodzą pogłoski, że nie wiadomo, czy wróci do pracy". To wtedy na antenę zadzwonił Zembaczyński i przekazał, że choruje na Parkinsona oraz przebywa na zwolnieniu lekarskim, a nie urlopie.

Wyjaśnił także, że przeszedł operację w klinice Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na oddziale neurochirurgii, która polegała na wszczepieniu specjalnego stymulatora mającego redukować objawy choroby: - To bardzo skuteczne, amerykańskie urządzenie, które przy chorobie Parkinsona jest antidotum na wyczerpanie się farmakologicznych możliwości leczenia tej choroby. W poniedziałek zakończył się cykl medyczny, który przyniósł bardzo pozytywny rezultat - komentował wówczas Ryszard Zembaczyński.

W związku ze stanem zdrowia już wtedy podjął decyzję, by więcej nie ubiegać się o urząd prezydneta miasta. Chciał jednak dokończyć ówczesną kadencję, a miała mu w tym pomóc wszczepiona aparatura.

