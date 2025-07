Zamieszaj z odrobiną wody i nałóż na skórę z plamami wątrobowymi, a znikną dzień po dniu. Maska rozjaśni przebarwienia i odświeży naskórek. Domowy sposób na plamy wątrobowe

Zamieszaj z odrobiną wody i nałóż na skórę z plamami wątrobowymi, a znikną dzień po dniu

Plamy wątrobowe, zwane również plamami starczymi lub soczewicowatymi, to płaskie, ciemne przebarwienia skóry, które zazwyczaj pojawiają się na obszarach narażonych na słońce, takich jak twarz, dłonie, ramiona i dekolt. I tu warto zaznaczyć, że nie są one związane z chorobami wątroby. Ich nazwa jest po prostu myląca. Jak pozbyć się plam wątrobowych ze skory? Oczywiście najszybszym sposobem na rozjaśnienie tego typu przebarwień są zabiegi kosmetyczne takie jak: krioterapia, laseroterapia czy mikrodermabrazja. Można również stosować kremy rozjaśniające zawierające w swoim składzie: hydrochinon, kwas kojowy, kwas azelainowy lub retinoidy, które pomagają rozjaśnić plamy. Jeśli jednak nie jesteś zwolenniczką radykalnych zabiegów w salonie kosmetycznym, to możesz wypróbować domowe sposoby na usunięcie plam wątrobowych. Dobrym rozwiązaniem jest na przykład taka maska rozjaśniająca przebarwienia na bazie dwóch składników. Zamieszaj je z odrobiną wody i nałóż na skórę w miejsca, gdzie widzisz plamy wątrobowe, a z czasem te staną się mniej widoczne.

Domowy sposób na plamy wątrobowe. Jak przygotować maskę z sody oczyszczonej?

Domowe sposoby na plamy wątrobowe być może nie przyniosą od razu spektakularnych efektów i z pewnością wymagają od nas więcej cierpliwości, jednak z czasem przebarwienia staną się o wiele mniej widoczne. Jednym z najprostszych domowych sposobów na pozbycie się plam i przebarwień ze skóry jest maska na bazie sody oczyszczonej. Soda oczyszczona, po zmieszaniu z wodą do uzyskania konsystencji pasty, może być stosowana jako maseczka. Zapewnia delikatny efekt złuszczający i rozjaśniający. Jak przygotować taką maskę rozjaśniającą? Wystarczy, że wymieszasz 2 łyżki sody z odrobiną wody, tak aby powstała gęsta papka. Nałóż ją na miejsce na skórze, gdzie widoczne są plamy i poczekaj 5 minut. Po tym czasie zmyj letnią wodą i mocno nawilż skórę kremem. Z czasem przebarwienia staną się mniej widoczne, a skóra będzie odświeżona.