W trzecim odcinku programu "Żona dla Polaka" emocje sięgnęły zenitu. Kandydatki i bohaterowie show pokazali, że walka o serce drugiej osoby to nie tylko romantyczne uniesienia, ale i sportowa rywalizacja. Zobacz, co działo się u Mateusza, Łukasza, Mariusza i Sebastiana!

Mateusz: sportowe wyzwania i plażowe emocje

Mateusz z programu "Żona dla Polaka" zaprosił swoje kandydatki na dzień pełen aktywności. Początkowo grali w koszykówkę. Dziewczyny podzielone na dwa zespoły dały z siebie wszystko, podczas gdy Mateusz pełnił rolę sędziego. Po zakończeniu meczu wszyscy chłodzili się wodą z węża ogrodowego. Nie obyło się bez wpadki - Nikola zamiast Mateusza, spryskała siebie.

Jest zabawna i ma dużo energii. Jak dla mnie to czasami za dużo tej energii – skomentował zachowanie Nikoli strażak.

Kolejnym punktem dnia była przejażdżka quadem. Kandydatki były zachwycone, a Patrycja, mimo braku prawa jazdy, odważyła się spróbować swoich sił jako kierowca. Pod koniec intensywnego dnia cała czwórka wybrała się na plażę, gdzie puszczali latawiec.

Mateusz wyznał, że to Ola najbardziej trafia w jego gust.

Ola jest super spokojna, super fajna. Z nią nie ma stresu – przyznał uczestnik "Żony dla Polaka".

Przed mężczyzną trudna decyzja, kogo pożegnać. Czy Mateusz zrezygnuje z dalszego poznawania Nikoli?

Łukasz: rozmowy o przyszłości i odrobina zazdrości

Łukasz zaprosił kandydatki do domu swojej siostry, Ewy. Krewniaczka mężczyzny przekonywała dziewczyny, że Łukasz to rodzinny i uczynny mężczyzna, który zawsze pamięta o ważnych datach. Po przeprowadzce do nowego i wynajętego na potrzeby programu domu pojawiły się pierwsze napięcia. Amanda nie kryła niezadowolenia z układu sypialni.

Największe emocje wzbudziły indywidualne rozmowy Łukasza z kandydatkami. Monika zdecydowała się przerwać jego spotkanie z Pauliną, co wywołało komentarze.

Monia, co za wybuch zazdrości – zauważyła Iga.

Podczas rozmowy z Moniką mężczyzna poruszył temat przyszłości i planowania rodziny. Kandydatka zdradziła, że chciałaby nazwać swoje dzieci Maja i Maksymilian. W rozmowie z Igą Łukasz wspomniał o swoich dawnych marzeniach o studiowaniu polonistyki i psychologii, a także umówił się z nią na trening.

Mariusz: walka na ringu z legendą boksu

Mariusz zaprosił swoje kandydatki na trening bokserski pod okiem Andrzeja Fonfary. Kobiety dały z siebie wszystko, co zostało docenione przez mistrza. Nie zabrakło jednak momentów humoru i delikatnych gestów.

Mariusz to był dla mnie taki kogucik. Chciał się pokazać, swoją męskością przed nami pograć – stwierdziła Joanna.

Chociaż Mariusz próbował dominować w ringu, to zdaniem trenera panie poradziły sobie lepiej.

Sebastian: zakupy, prezenty i wodne przygody

Kandydatki Sebastiana wciąż nie mają swoich bagaży, co szczególnie dotknęło Agatę. Mężczyzna zabrał ją na zakupy, a kiedy wychodzili z domu, jego ojciec żartował, sugerując, by Agata wybrała coś obcisłego.

Podczas zakupów kandydatka z uśmiechem skomentowała zaangażowanie Sebastiana:

Komentował, że ładnie wyglądam, ale nie wiem, czy można mu w to wierzyć. Wiadomo, że jakby powiedział, że źle, to byłaby awantura – śmiała się Agata.

Zakupy zakończyły się wyborem kapeluszy dla wszystkich dziewczyn, a kosztami obciążyła Sebastiana sama Agata.

Oczywiście z grzeczności można zapłacić, ale tak że na co dzień, to każdy ma swoje rzeczy do kupienia i wydaje mi się, że każdy powinien płacić za to, co chce – stwierdził przed kamerami Sebastian

Po powrocie do domu Sebastian zabrał kandydatki nad jezioro. Podczas pływania na rowerkach wodnych Andżelika zauważyła, że Sebastian jest bardziej wyluzowany, kiedy nie towarzyszy mu ojciec.

Sebastian jest fajniejszy bez taty. Ma więcej luzu. Wydaje mi się, że sam nie do końca wie, jak zachowywać się w pewnych sytuacjach. Potrzebuje takiej osoby, która będzie w stanie nim trochę pokierować – przyznała Andżelika.

Podsumowanie 3. odcinka programu "Żona dla Polaka"

Trzeci odcinek programu "Żona dla Polaka" dostarczył pierwszych przejawów zazdrości. Czy Mateusz pożegna się z Nikolą? Czy Monika skutecznie zawalczy o Łukasza? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach.

