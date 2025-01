Piosenka z czołówki "Żona dla Polaka". Poruszający tekst i piękna melodia

Ujawniono wiadomości do Beaty Kozidrak! Co tam się dzieje?!

"Przy Tobie" Filipa Lato – odkrycie z czołówki programu "Żona dla Polaka"

Pierwszy odcinek nowego reality show "Żona dla Polaka" za nami, a widzowie mieli okazję nie tylko poznać bohaterów i ich historie, ale także usłyszeć utwór, który towarzyszy czołówce programu. Piosenka "Przy Tobie" w wykonaniu Filipa Lato zadebiutowała na ekranach i od razu wzbudziła zainteresowanie swoim emocjonalnym tekstem i poruszającą melodią.

Refren, który chwyta za serce

Utwór z "Żona dla Polaka" wyróżnia się refrenem, który szybko wpada w ucho i doskonale oddaje przesłanie programu:

Szukałem ciebie tyle latDla ciebie ruszę cały światWiem, że znajdę w tobie to, czego mi brakI chociaż nam nie sprzyjał wiatrTo zapominam czym jest strachWiem, że znajdę w tobie to, czego mi brakCzego mi brak

Słowa te idealnie wpisują się w motyw przewodni "Żony dla Polaka", w którym mieszkający w Chicago bohaterowie szukają swojej drugiej połówki. Utwór emanuje nadzieją i determinacją, co czyni go świetnym wyborem do programu o poszukiwaniu miłości.

Filip Lato – artysta emocji

Filip Lato po raz kolejny udowodnił, że jest mistrzem w tworzeniu utworów pełnych emocji i uniwersalnego przekazu. Jego utwory trafiają do serc słuchaczy, a "Przy Tobie" ma potencjał, by stać się jednym z jego najbardziej rozpoznawalnych hitów.

Czy piosenka z "Żona dla Polaka" stanie się hitem?

Choć to dopiero pierwszy odcinek programu, piosenka Filipa Lato już zdążyła wzbudzić ciekawość widzów. Jej melodyjność i głęboki tekst sprawiają, że wielu słuchaczy z pewnością sięgnie po nią również poza ekranem. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z utworem, który może towarzyszyć widzom przez kolejne tygodnie, a może i dłużej. Jeśli jeszcze go nie słyszeliście, warto nadrobić zaległości!