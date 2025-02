Internauci ostro polecieli! Skomentowali "Żonę dla Polaka", dostało się dwóm kandydatkom. Kto tu ma rację?

"Żona dla Polaka" zakończyła się romansowym fiaskiem. Żadna z par nie została razem, w nikogo nie trafiła strzała Amora. Nawet uczestnicy, którzy wydawali się mocno zainteresowani sobą nawzajem, skończyli jako single. Jedna z kandydatek, będąc jeszcze w USA, mówiła, że na pewno przygoda z show zakończy się ślubem i powiększeniem rodziny o dzieci! Nic z tego nie wyszło.

Uczestnicy sprawili zawód nie tylko sobie, ale i oglądającym ich miłosne potyczki widzom. W sieci nie brakuje komentarzy dotyczących niemal wszystkich bohaterów - i panów szukających żon, i części ich kandydatek, a nawet niektórych rodziców, którzy pokazali się w programie TVP.

Kogo widzowie polubili? Komu kibicowali? A kto wywołał w nich jedynie irytację? Najbardziej oberwało się dwóm kandydatkom na żony. Oj, poleciały skry! Tym bardziej że jedna z nich odpowiedziała na komentarze.

Miały być 4 pary, nie ma ani jednej

W "Żonie dla Polaka" widzowie poznali 4 samotnych mężczyzn, Polaków, ale mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Byli w różnym wieku, wykonywali inne zawody, różne były ich historie życiowe, ale łączył ich problem ze znalezieniem drugiej połówki. To dlatego Mariusz, Mateusz, Łukasz i Sebastian zgłosili się do programu, w którym odsłonili przed widzami swoje amerykańskie życie i wpuścili do niego po kilka kandydatek na żony.

Przed finałem wyklarowały się 3 pary, a Łukasz został singlem. Jednak ostatecznie żadna z par nie pozostała razem!

Na facebookowym profilu TVP pojawiło się krótkie nagranie, w którym wszyscy uczestnicy, którzy doszli do końca show, mówią wprost, że z romansu nici (możecie zobaczyć je niżej). Ich wyznania wywołały burzę.

Internauci komentują na potęgę

Choć panowie okazali się budzić pewne kontrowersje - zwłaszcza Mariusz uchodzący za donżuana, to i tak najwięcej emocji wywołały kobiety, które starały się zdobyć uczucie panów. W komentarzach widzów przewijały się Nicola, Basia i Joanna czy Andżelika. Dwie ostatnie mocno podpadły internautom. Andżela zdecydowała się nawet odpowiedzieć na niektóre komentarze, a w obronie Asi stanęła jej siostra, którą widzowie poznali tuż przed finałem show.

"Chciała Andżelika wepchać się do Chicago i się nie udało, narobiła afer i wstydu na całą Polskę i nagle mówi, że to nie to, gdzie wiedziała, jaki jest, a ona już ślub i dzieci z nim planowała, dziewczyna porażka. Ten chłopak też", "Najlepsze to były pytania tych znajomych Andżeliki o dzieci, ślub itd., porażka na całego. Szczerze to współczułam temu Sebastianowi w tej sytuacji. Ogólnie został potraktowany okropnie przez Andżelikę, wszystko na siłę, nawet wyeliminowanie dziewczyn", "Bez wstydu ta Andżelika", "Zakłamana dziewczyna, przez nią inne wróciły wcześniej do domu", "Żaden mężczyzna nie chce zaborczej, zazdrosnej i nieprzyjemnej partnerki" - pisali internauci.

Andżelika odpowiedziała: "Dziewczyna ma się dobrze".

Kandydatka zamkniętego w sobie Sebastiana oberwała za zbytnią nachalność, a Joanna, odwrotnie, za bycie niedostępną i wiecznie obrażoną - przynajmniej tak panie zostały odebrane przez widzów.

"Ta Asia od Mariusza taka cicha myszka, a potem zrobiła się taka wyniosła, foszki, foszki… Basia wydaje mi się, że lepiej by pasowała do Mariusza, ale, jak to mówią, serce nie sługa", "Mariusz był sobą, a Asia, cóż, zachowanie momentami dziwne", "Asia pokazała swoją prawdziwą twarz, to jej narzekanie już w drodze z lotniska. Dla mnie straszna maruda", "Z Mariuszem to totalnie osobowościowo się nie dobrali. Ten jej ciągły niepokój, spięcie, jakieś takie rozedrganie wewnętrzne kontra jego umiłowanie luzu, bezpruderyjności, nawet w sumie umiłowanie spokoju bym powiedziała" - krytykowali internauci.

Ale ktoś wziął Asię w obronę:

"Mariusz to taki podstarzały lowelas... on by tam je wszystkie najchętniej zatrzymał. Asia może zaczęła to wszystko zauważać... samo to jak mówiła, że przy łóżku ma zdjęcia swoich byłych i kochanek".

Wielu widzów zgodnie stwierdziło, że dziewczyny pojawiły się w programie, aby zaistnieć w telewizji i spędzić czas w USA. Inni podsumowali show, pisząc, że do miłości nie da się nikogo zmusić. Co sądzicie?

Co z drugim sezonem "Żony dla Polaka"?

Widzowie w komentarzach pytają już o to, czy i kiedy będzie drugi sezon żony dla Polaka. Show nie zrobił takiej furory jak "Rolnik szuka żony", ale, jak widać, zainteresował osoby włączające TVP w poszukiwaniu ciekawej, lekkiej rozrywki.

Pierwszy sezon "Żony dla Polaka" może oglądać na TVP VOD.

