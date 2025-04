Krzysztof Rutkowski w żałobie. Nie żyje jego współpracownik

Gwiazdor "M jak miłość" przechodzi do TVN?! Roznerski dostał swój program! Smaszcz podeskscytowana

Krzysztof Rutkowski pogrążył się w żałobie. Nagle otrzymał wiadomość o śmierci bliskiego współpracownika i przyjaciela. Kamil Krakowiak miał zaledwie 33 lata.

Rutkowski załamany śmiercią przyjaciela

Krzysztof Rutkowski musiał poinformować, że zmarł nagle jego bliski współpracownik i przyjaciel. W ostatnich słowach wspomniał o "oddaleniu się bez pozwolenia" i wspomniał, jak ważnym był człowiekiem nie tylko w pracy, ale i w życiu rodziny Rutkowskich.

Krzysztof Rutkowski, jak sam mówi, ostatnio "otarł się o śmierć". Sam trafił do szpitala w wyniku trzęsienia ziemi Tajlandii. Ale nie zapomniał o przyjacielu - smutna wiadomość o jego śmierci, trafiła do celebryty, a ten natychmiast zareagował. Pożegnał współpracownika we wzruszających słowach.

"Dlaczego bez zgody się oddaliłeś?"

W dniu wczorajszym odszedł od nas na zawsze Współpracownik, Przyjaciel, Człowiek od którego zależało bezpieczeństwo wielu ludzi. Kamilu Krakowiak Spoczywaj w Spokoju. Dlaczego bez zgody się oddaliłeś, powiedz co ja mam powiedzieć teraz Palma przy basenie, które pielęgnowałeś, rozmawialeś z nimi , a one były dumne , ze maja takiego opiekuna? Cześć i Chwala Tobie Kamilu Krakowiak

Kamil Krakowiak był wieloletnim współpracownikiem biura detektywistycznego Rutkowskiego i jego telewizji Patriot24.net. Przyjaciel Rutkowskiego w chwili śmierci miał zaledwie 33 lata. Telewizja biura detektywistycznego na youtube.com poinformowała, że Krzysztof Rutkowski jest w żałobie.

W wieku 33 lat zmarł wieloletni współpracownik Biura Rutkowski i Telewizji Patriot24.net. Jego nagłe odejście to ogromna strata dla całego zespołu. Krzysztof Rutkowski i redakcja składają hołd jego pracy i oddaniu. Cześć jego pamięci.

