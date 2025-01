Ewa Bem odwołała koncert na ostatnią chwilę. Wydała pilne oświadczenie. Co się dzieje?

Ewa Bem ma za sobą naprawdę trudny czas. Gdy kilka lat temu zmarła jej córka, gwiazda zeszła ze sceny - wydawało się, że na dobre. Rodzinny dramat bardzo się na niej odbił, ale czy można się temu dziwić?

Pamela Bem-Niedziałek odeszła po trudnej walce z nowotworem. Była młodą kobietą - żoną, mamą dwójki pociech. Gdy zmarła, jej syn Tomek miał tylko 4 lata, a córeczka Basia zaledwie 2.

Pamela zawodowo doskonale odnajdywała się w dziennikarstwie. Widzowie dobrze znali ją z ekranów, bo pracowała w TVN24.

Pamela zmarła w 2017 r., a jej mama ciężko to zniosła. W końcu jednak gwiazda wróciła na scenę. Po 4 latach od tragedii mówiła:

Później Bem koncertowała, ale ponieważ miała problemy ze zdrowiem, znów "zniknęła", by skupić się na leczeniu. Ostatnio wróciła i zaśpiewała na festiwalu w Sopocie, a w grudniu 2024 r. wystąpiła podczas koncertu kolęd TVN-u. Miesiąc temu do sieci wypłynęły zdjęcia, na których widać było, kto pojawi się na scenie. Wśród wielu gwiazd można było dostrzec odmienioną wokalistkę. Dawno niewdziana Ewa Bema przeszła metamorfozę i zadała szyku.

Niestety w styczniu znów musiała odwołać koncert. I to w ostatniej chwili.

Moi Mili... Ściga mnie, a co gorsze dogania, Pech Siłacz. To nic nowego chyba dla nikogo, ale tym razem dokuczył Cudownej mojej Publiczności, z którą miałam się spotkać we wtorek 14 stycznia w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. Pech spowodował, że w tym terminie znowu się nie spotkamy. Nowy termin to 2 kwietnia, a ja pracuję nad najlepszą swoją kondycją wokalną i wszelaką. Tymczasem bardzo Was wszystkich przepraszam, nie chciałam zawieść, przytulam i życzę pięknego nowego roku. Oddana Wam Ewa Bem - napisała piosenkarka, bardzo przepraszając.