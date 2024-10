Ewa Bem po Sopocie wraca do gry! Koniec problemów ze zdrowiem?

Tadeusz Drozda wróci do telewizji? Gwiazdor postawił pewien warunek!

Ewa Bem po długiej przerwie wystąpiła na festiwalu w Sopocie. Wokalistka sprawiała wrażenie silnej i szczęśliwej i z nadzieją patrzyła w przyszłość. Energia fanów na pewno też dodała legendarnej gwieździe polskiej piosenki wigoru. Teraz udało nam się potwierdzić, że nie była to jednorazowa akcja, a wręcz przeciwnie, Ewa Bem wróciła do gry!

Ewa Bem koncertuje

- Ewa Bem ma zapełniony kalendarz koncertowy do końca roku - zdradził "Super Expressowi" menadżer gwiazdy, Andrzej Łukasik. - Problemy zdrowotne udało się pokonać, artystka jest pełna sił i chęci do działania.

Ewa Bem odzyskała siły

Przypomnijmy - Ewa Bem przez pewien czas nie pojawiała się na scenie. Kolejne koncerty gwiazdy były odwoływane, a wokalistka nie dotarła także na ubiegłoroczny festiwal w Sopocie. Wówczas zamiast jej występu zobaczyliśmy wzruszające pozdrowienie ze sceny w Operze Leśnej. Ewa Bem miała bardzo ważne powody, aby schować się przed światem i nawet swoimi wiernymi fanami.

Gwiazdę dotknęła ogromna rodzinna tragedia, jej córka Pamela zmarła, osierociwszy dwoje dzieci. Wokalistka na wiele lat wycofała się ze sceny, by przeżyć żałobę. Kiedy Ewa Bem otrząsnęła się ze straty, pojawiły się u niej poważne problemy zdrowotne. W tym roku, do ostatniej wszyscy drżeli ze strachu, czy wokalistka wejdzie na sopocką scenę. Na szczęście menadżer gwiazdy uspokajał w "Super Expressie" fanów, że tym razem wszystko będzie dobrze. I miał rację. Ewa Bem zaśpiewała zjawiskowo. No i wróciła i na scenę - sprawdź, gdzie możesz spotkać gwiazdę i zabawić się na recitalu.

Gdzie na koncert Ewy Bem?

Na Facebooku powstała strona, na której można znaleźć kalendarz koncertów Ewy Bem na 2024 rok. Okazuje się, że gwiazda nie zamierza się oszczędzać.

7.11 - Bielsko-Biała BCK

29.11 - Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury

5.12 - Łódź, Filharmonia

15.12 - Rawa Mazowiecka

22.12 - Warszawa, Kuźnia Kulturalna

30.12 - Toruń, Dwór Artusa

