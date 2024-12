Szef kuchni z gwiazdką Michelin, Luca Piscazzi, o Wigilii we Włoszech i Grecji. Co tam jedzą?

Ewa Bem to jedna z bardziej znanych polskich artystek. Gwiazda pod koniec 2024 roku postanowiła wyjawić, jak się czuje oraz co przyniósł jej mijający rok. Okazuje się, że nie miała zbyt wielu powodów do radości.

Był bardzo ciężki, bardzo trudny, chorowity, znojny, smutny, smętny. Wszyscy w rodzinie musieliśmy wykrzesać niezwykłe siły, żeby go przetrzymać. Ale sama nie jestem jakąś wielką fanką sylwestra i niestety nie wierzę w to, że 31 grudnia wszystko ulegnie raptownej odmianie i od pierwszego będzie lepiej. Tak że zobaczymy, jak będzie. Był to ciężki rok. Nie powiem, żebym go lubiła - powiedziała Ewa Bem w rozmowie z tvn.pl.

Ewa Bem opowiedziała również, jak będą wyglądać jej święta oraz na co czeka.

Przyznam, że czekam aż nasze wnuki Tomek i Basia będą cieszyć się z prezentów oraz zjedzą to, co babcia im przygotowała - powiedziała w "DDTVN" Ewa Bem.

Ewa Bem w swoim życiu przeżyła naprawdę sporo trudnych chwil

Ewa Bem nie miała zbyt łatwego życia. Gwiazda w 2017 roku musiała pożegnać ukochaną córkę. Pamela Bem-Niedziałek usłyszała tragiczną diagnozę, będąc w drugiej ciąży. Po śmierci kobiety Ewa Bem przerwała koncertowanie i odsunęła się nieco w cień.

Mam mnóstwo jej zdjęć z ostatniego czasu choroby, która tak ją zmieniła. Trudno to zrozumieć, ale chętniej sięgam po te zdjęcia niż takie, na których była piękna. Nikomu tego dotąd nie mówiłam... - powiedziała Ewa Bem w rozmowie z dziennikarzami "Twojego Stylu".

Ostatecznie jednak jej młodsza córka namówiła ją na wielki powrót na scenę. Pamela na co dzień mieszka w USA. Bem wróciła do koncertowania w sierpniu 2019 roku, jednak w 2024 roku ponownie musiała ograniczyć swoje występy ze względu na zdrowie.

Wszystko jednak wskazuje na to, że sytuacja się ustabilizowała. Niedawno Ewa Bem wystąpiła na koncercie kolęd, zorganizowanym w grochowskiej konkatedrze.

