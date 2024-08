Poruszające chwile w Sopocie. Tak artyści uhonorowali Tadeusza Woźniaka. Na scenie żona artysty i plejada polskich gwiazd

Co za wiadomości!

Sama to potwierdziła

To była miłość?

Tadeusz Woźniak miał wystąpić na Top of the top. Zmarł kilka tygodni przed festiwalem

Tadeusz Woźniak to jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej sceny muzycznej. Jego twórczość, łącząca elementy rocka, folku i poezji śpiewanej, od lat zachwyca i inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy. Zasłynął jako kompozytor, wokalista i autor tekstów, a jego muzyka, pełna emocji i głębokich refleksji, na stałe wpisała się w historię polskiej kultury. Artysta miał wystąpić na tegorocznym Top of the top Festival w Sopocie. Niestety, nie zdążył. Nagła śmierć pokrzyżowała mu te plany.

"Zegarmistrz światła" na scenie w Sopocie. Tak artyści uhonorowali Tadeusza Woźniaka

Tadeusz Woźniak miał wystąpić podczas koncertu legend na Sopockim festiwalu. Artysty zabrakło, ale jego koledzy uhonorowali muzyka pięknym wykonaniem jego największego przeboju. Na scenie stanęła także jego żona, pianistka i trenerka śpiewu Jolanta Majchrzak-Woźniak.

Tadeusz Woźniak miał być dziś z nami. Bardzo cieszył się na to spotkanie z państwem, bo kochał tę sopocką publiczność. Niestety, Zegarmistrz Światła Purpurowy przyszedł przedwcześnie. Pan Tadeusz i jego utwory zostają z nami na zawsze

- mówiła wyraźnie wzruszona Paulina Krupińska-Karpiel.

Potem na scenę wyszli wszyscy artyści, biorący udział w dzisiejszym koncercie: Małgorzata Ostrowska, Krystyna Prońko, Andrzej Rybiński, Ewa Bem, Andrzej Dąbrowski, Alicja Majewska, Bovska, Natalia Nykiel, Halina Młynkowa i Natalia Przybysz. To wykonanie "Zegarmistrza światła" wyraźnie poruszyło publiczność zgromadzoną w sopockim amfiteatrze.

Zobacz też: Wielka miłość Tadeusza Woźniaka. Umarł szczęśliwy

Twórczość Tadeusza Woźniaka

Tadeusz Woźniak zmarł 8 lipca 2024 roku w wieku 77 lat. Wieść o twórcy takich przebojów, jak "Zegarmistrz światła" czy "Smak i zapach pomarańczy" do głębi poruszyła Polaków. Woźniak był artystą, który potrafił w swoich utworach łączyć różnorodne brzmienia i gatunki, zawsze jednak zachowując własną, niepowtarzalną tożsamość muzyczną.

Jego liryka często dotykała tematów egzystencjalnych, co sprawia, że jego piosenki nie tylko przyjemne dla ucha, ale również skłaniają do głębszej refleksji. Jego twórczość trafiła do wielu pokoleń Polaków. Jego twórczość, pełna poetyckiej głębi i muzycznej różnorodności, zyskała miano ponadczasowej. Dzięki swoim utworom Woźniak pozostaje jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej, a jego piosenki nadal inspirują kolejne pokolenia słuchaczy

Zobacz też: Pogrzeb Tadeusza Woźniaka niemal miesiąc po śmierci. Było wiele gwiazd, nie było krzyża ani księdza