To dlatego Maryli Rodowicz nie było na festiwalu w Sopocie! Jest mocna odpowiedź artystki

Rodowicz odpowiedziała, dlaczego nie było jej w Sopocie

Maryla Rodowicz nie została zaproszona na festiwal TVN w Sopocie. To dziwne, chociażby dlatego, że w ostatnim dniu imprezy koncertowano pod hasłem "Legendy polskiej muzyki". Dlaczego uznano, że Rodowicz nie zasługuje na to, aby się wśród największych gwiazd polskiej estrady pojawić. Ten fakt mocno rozsierdził fanów Maryli Rodowicz, jak i samego sopockiego wydarzenia.

Trzeciego i czwartego dnia festiwalu w Sopocie na scenę wyszły takie diwy, jak dawno niewidziana Ewa Bem, Halina Frąckowiak, czy Alicja Majewska. Jedna z wielkich gwiazd, Grażyna Łobaszewska w ostatniej chwili sama zrezygnowała z występu. Na koncercie "Legendy polskiej muzyki" aż prosiło się o występ Maryli Rodowicz. Ale gwiazda nie pojawiła się z jednego, dość prostego powodu. Teraz nareszcie wyjawiła fanom, dlaczego.

Dlaczego Rodowicz nie było na festiwalu w Sopocie?

Było super. Przy obecnym niskim poziomie Sopotu, szkoda by bylo naszej Marylki. Pani Marylko ! Panią mieli zapowiadać ci pseudo konferansjerzy ? Opole to była kompromitacja, ale Sopot nie lepiej. Pani Marylo, rozświetla nam Pani życie odkąd pamiętam. I nic tego nie zmieni nawet Pani nieobecność na festiwalach, których zresztą od kilku lat raczej nie oglądam. Ma Pani swoje przytwierdzone na mur miejsce w firmamencie i tak już będzie 👍❤️ ..Pani Marylko ..szkoda czasu na terazniejszy Sopot ..to żenada Wielka szkoda,że Pani nie było. Pani utwory są ponadczasowe, inni artysci powinni sie od Pani uczyć. Pozdrawiam. Czekamy na informacje na temat Pani najblizszego koncertu,,, Wielka szkoda, że Pani nie było. !!! może i dobrze, nie zgodziłabym się na śpiewanie coverów, utworów innych artystów, bo mam wystarczająco dużo swoich, no i nie z orkiestrą, tylko ze swoim zespołem - odpisała Maryla. Dlaczego nie było Pani w Sopocie ??? nazwano panią Ewę Bem królową piosenki, ale z całym szacunkiem dla pani Bem, dla mnie Pani jest Królową ❤ widocznie same królowe - odpowiedziała Maryla Rodowicz. mam nadzieję że za rok Pani wróci do Sopotu - wyraził nadzieję jeden z fanów. jak zaproszą - odpowiedziała Maryla Rodowicz

Festiwal "Top of the top" niełatwo jest zaliczyć do największych sukcesów TVN. Sieć aż zagotowała się od komentarzy zawiedzionych fanów. Jedni narzekali na to, że impreza przerodziła się w "integracyjną" dla pracowników tej stacji.

Gwiazdom w Sopocie zabrakło głosu, Maryli nie zabrakło niczego

Inni pomstowali na występy znanych artystów, którym zabrakło głosu. Robert Gawliński fałszował tak bardzo, że nawet jego najwierniejsi słuchacze odchodzili od telewizorów. Głosu zabrakło też Agnieszce Chylińskiej, która rzekomo z powodu wzruszenia nie była w stanie zaśpiewać własnych przebojów. Z kolei doskonale przygotowana Edyta Bartosiewicz musiała przerwać koncert z powodów technicznych.

Na szczęście Maryli Rodowicz nie zabrakło niczego. Na swoim profilu na Facebook-u, niejako w odpowiedzi na Sopocki festiwal wrzuciła swoje nagranie z tej imprezy z 2005 roku. I pokazała wszystkim, jak się śpiewa, wykonując brawurowo "Małgośkę".

