Ewa Bem wyjawiła, co zostawiła sobie po zmarłej córce. Nietypowa pamiątka

Kariera Ewy Bem to pasmo sukcesów

Ewa Bem jest jedną z najbardziej znanych i cenionych polskich wokalistek jazzowych. Jej kariera muzyczna jest wyjątkowo długa i bogata, a jej twórczość zyskała uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Karierę muzyczną rozpoczęła w latach 60., śpiewając w amatorskich zespołach muzycznych. Jej pierwsze występy publiczne miały miejsce podczas studenckich festiwali piosenki.

W 1969 roku wokalistka dołączyła do zespołu Bemibek, który założył jej brat Aleksander Bem. Grupa łączyła w swojej twórczości elementy jazzu, muzyki rozrywkowej i popu. Potem był zespół Bem, a następnie kariera solowa.

Śmierć córki sprawiła, że Bem wycofała się ze sceny na lata

Wieloletnią karierę przerwała rodzinna tragedia. W 2017 roku śmierć córki Pameli Bem-Niedziałek skłoniła artystkę do wycofania się z życia publicznego i zakończenia kariery artystycznej na kilka lat. Pamela zmarła na nowotwór mózgu, miała 39 lat, dwoje dzieci i świetlaną karierę dziennikarską przed sobą. Ewa Bem po śmierci ukochanej córki potrzebowała pomocy specjalistów, by dojść do siebie po stracie. Po latach opowiadała, że najchętniej ogląda zdjęcia córki właśnie z czasów choroby.

Mam mnóstwo jej zdjęć z ostatniego czasu choroby, która tak ją zmieniła. Trudno to zrozumieć, ale chętniej sięgam po te zdjęcia niż takie, na których była piękna. Nikomu tego dotąd nie mówiłam...

- opowiadał w rozmowie z "Twoim Stylem". Podczas wywiadu zdradziła, że zachowała po córce niezwykłą pamiątkę.

Do dziś mam schowane jej mydełko... jest jak relikwia. Pamiętam, jak pachniały jej piękne, czarne, lśniące włosy.

