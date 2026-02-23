Kevin Mglej wygadał się na wizji. Reakcja Roksany Węgiel mówi wszystko

Roksana Węgiel podbija Tik Toka

Niedawno media obiegła wieść, że Roksana Węgiel z impetem weszła w świat transmisji na TikToku. Choć wirtualne prezenty od internautów można wymieniać na realną gotówkę, w przypadku jednej z najbardziej zaradnych gwiazd młodego pokolenia chodzi raczej o budowanie wizerunku i bliskości z fanami. Artystka od lat dba o to, by jej wielbiciele czuli się zaopiekowani. Nikt jednak nie spodziewał się, że podczas jednego z takich spotkań sprawy przybiorą tak nieoczekiwany obrót.

Mąż Roxie wyjawił jej tajemnicę!

Podczas ostatniego live'a u boku piosenkarki pojawił się jej mąż. Atmosfera była luźna do momentu, gdy padło pytanie o największe marzenie gwiazdy. Roksana, wyraźnie nie chcąc dzielić się tym publicznie, szepnęła odpowiedź ukochanemu na ucho. To był błąd. Kevin Mglej bez wahania wyjawił tysiącom widzów, że jego żona marzy o udziale w Konkursie Piosenki Eurowizji. Reakcja 21-latki była natychmiastowa.

Roxie nie kryła złości

Choć wokalistka starała się zachować twarz i obrócić sytuację w żart, fani natychmiast wyłapali jej zdenerwowanie. Fragment nagrania, na którym widać zmieszanie gwiazdy, już podbija sieć. Dlaczego Roksana chciała milczeć? Jak sama przyznała, obawiała się "efektu bumerangu" - teraz temat Eurowizji będzie wracał do niej w każdym wywiadzie. Zobaczcie reakcję artystki.