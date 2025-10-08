Maja Rutkowski wróciła z dżungli i... dostała Ferrari od męża!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-10-08 18:45

Maja Rutkowski wróciła z egzotycznych zdjęć programu "Królowa przetrwania" i od razu czekała na nią królewska niespodzianka! Jej mąż, słynny Krzysztof Rutkowski, powitał ją z rozmachem, wręczając… luksusowe Ferrari.

Po tygodniach spędzonych w ekstremalnych warunkach, z dala od cywilizacji i luksusu, Maja Rutkowski wreszcie wróciła do domu. Uczestniczka show "Królowa przetrwania" przez wiele dni musiała radzić sobie bez wygód, makijażu i kontaktu ze światem zewnętrznym. Wyzwanie okazało się nie tylko testem siły fizycznej, ale i psychicznej. Kiedy jednak Maja pojawiła się w Polsce, czekała na nią nagroda, o jakiej marzy niejedna kobieta. Jej mąż, Krzysztof Rutkowski, postanowił uczcić powrót ukochanej w spektakularny sposób - wręczając jej kluczyki do czerwonego Ferrari.

Zobacz też: "Królowe przetrwania" już w Polsce! Zamieszanie na lotnisku. Takiej uczestniczki nikt się nie spodziewał

Maja Rutkowski dostała niesamowity prezent od męża

Maja Rutkowski po zakończeniu nagrań programu z pewnością długo nie mogła doczekać się spotkania z rodziną. Na powrót Mai Rutkowski przygotowano prawdziwe powitanie z pompą. Kiedy przekroczyła próg rodzinnego domu, czekała na nią niespodzianka, która dosłownie zaparła jej dech w piersiach. Ukochany mąż sprezentował jej nowe, błyszczące Ferrari!

Rutkowski słynie z zamiłowania do luksusu, drogich samochodów i efektownych gestów. Nie pierwszy raz obdarował ukochaną czymś wyjątkowym, ale tym razem przebił samego siebie. Maja, znana z zamiłowania do szybkich aut, nie kryła emocji. 

Zobacz też: Znamy kolejne uczestniczki "Królowej przetrwania". Wśród nich znana aktorka i... żona detektywa

W mediach społecznościowych para szybko pochwaliła się nowym nabytkiem. Na nagraniu widać, jak Maja nadaje spod czerwonego cacka. Fani nie kryli zachwytu - w komentarzach pojawiły się gratulacje.

Program "Królowa przetrwania", w którym wzięła udział Maja Rutkowski, to show, w którym celebrytki musiały tam zmierzyć się z trudnymi warunkami, brakiem komfortu i rywalizacją. Dla wielu uczestniczek była to prawdziwa lekcja pokory i siły charakteru. Maja, która słynie z perfekcyjnego wyglądu i przywiązania do stylu glamour, pokazała jednak, że potrafi odnaleźć się nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Zobacz też: Zapłakana Maja Rutkowski utknęła na lotnisku! "Nie chcą mnie wpuścić, jestem deportowana"!

Zobacz naszą galerię: Maja Rutkowski wróciła z dżungli i... dostała Ferrari od męża!

Maja Rutkowski pokazała zdjęcia córki. 22-letnia Kaja jest fotomodelką
18 zdjęć
Sonda
Lubisz rodzinę Rutkowskich?
Krzysztof Rutkowski rozpływa się nad ukochaną Mają. Ależ miłość!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAJA RUTKOWSKI