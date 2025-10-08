Maja Rutkowski wróciła z dżungli i... dostała Ferrari od męża!

Po tygodniach spędzonych w ekstremalnych warunkach, z dala od cywilizacji i luksusu, Maja Rutkowski wreszcie wróciła do domu. Uczestniczka show "Królowa przetrwania" przez wiele dni musiała radzić sobie bez wygód, makijażu i kontaktu ze światem zewnętrznym. Wyzwanie okazało się nie tylko testem siły fizycznej, ale i psychicznej. Kiedy jednak Maja pojawiła się w Polsce, czekała na nią nagroda, o jakiej marzy niejedna kobieta. Jej mąż, Krzysztof Rutkowski, postanowił uczcić powrót ukochanej w spektakularny sposób - wręczając jej kluczyki do czerwonego Ferrari.

Maja Rutkowski dostała niesamowity prezent od męża

Maja Rutkowski po zakończeniu nagrań programu z pewnością długo nie mogła doczekać się spotkania z rodziną. Na powrót Mai Rutkowski przygotowano prawdziwe powitanie z pompą. Kiedy przekroczyła próg rodzinnego domu, czekała na nią niespodzianka, która dosłownie zaparła jej dech w piersiach. Ukochany mąż sprezentował jej nowe, błyszczące Ferrari!

Rutkowski słynie z zamiłowania do luksusu, drogich samochodów i efektownych gestów. Nie pierwszy raz obdarował ukochaną czymś wyjątkowym, ale tym razem przebił samego siebie. Maja, znana z zamiłowania do szybkich aut, nie kryła emocji.

W mediach społecznościowych para szybko pochwaliła się nowym nabytkiem. Na nagraniu widać, jak Maja nadaje spod czerwonego cacka. Fani nie kryli zachwytu - w komentarzach pojawiły się gratulacje.

Program "Królowa przetrwania", w którym wzięła udział Maja Rutkowski, to show, w którym celebrytki musiały tam zmierzyć się z trudnymi warunkami, brakiem komfortu i rywalizacją. Dla wielu uczestniczek była to prawdziwa lekcja pokory i siły charakteru. Maja, która słynie z perfekcyjnego wyglądu i przywiązania do stylu glamour, pokazała jednak, że potrafi odnaleźć się nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

