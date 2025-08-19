Król Karol III umiera i o tym wie?! Szokujące doniesienia mediów

"Radar Online": Król Karol III przegrywa walkę z rakiem i wie, że nadchodzi koniec. Doniesienia Pałacu Buckingham nie potwierdzają tych plotek

Co tak naprawdę dzieje się z królem Karolem III? W lutym 2024 roku Pałac Buckingham oficjalnie poinformował, że brytyjski monarcha walczy z rakiem. "Jego Królewska Mość był leczony z powodu łagodnego powiększenia prostaty. To właśnie podczas tej interwencji odnotowano osobną kwestię budzącą niepokój, a następnie zdiagnozowano ją jako formę raka. Ten drugi stan zostanie teraz poddany odpowiedniemu leczeniu" - przekazali wtedy przedstawiciele brytyjskiej rodziny królewskiej. Od tamtej pory król - w przeciwieństwie do księżnej Kate, która w zbliżonym czasie tez otrzymała nowotworową diagnozę - nie zniknął ani razu z życia publicznego na dłuższy czas. Wykonuje normalnie swoje obowiązki. Pałac Buckingham oficjalnie nie wydaje żadnych alarmujących komunikatów na temat monarchy. Sytuacja wygląda tak, jakby była opanowana. Ale "Radar Online", powołując się na informatorów twierdzi, że 76-letni Karol tak naprawdę przegrywa walkę z chorobą i wie o nadchodzącym końcu. Niestosowne plotki, a może jest w nich ziarno prawdy?

ZOBACZ TEŻ: Król Karol III zaczął mówić o wojnie. "To najpotężniejsza broń"

"To dla niego smutny koniec, ale jak powtarza wszystkim, stara się zachować zimną krew"

„Karol ma 76 lat i jest teraz bardzo słaby. Wie, że nadchodzi koniec. Teraz chodzi o lasce – i pije alkohol, w szczególności w whisky, aby uśmierzyć ból i rozpacz, które odczuwa. To dla niego smutny koniec, ale jak powtarza wszystkim, stara się zachować zimną krew” - mówi bez ogródek anonimowy informator "Radar Online", według tego źródła zaznajomiony ze sprawą. Osoba z otoczenia rodziny królewskiej twierdzi: „Jego stan zdrowia znacznie się pogorszył w ostatnich miesiącach. Laska to coś więcej niż tradycyjny dodatek do królewskiego wizerunku – stała się koniecznością. Król toczy ciężką, przegraną walkę z chorobą i sięga po whisky, aby złagodzić dyskomfort”. Pałac Buckingham nie komentuje tych plotek.

🔴The health of King Charles III of Great Britain, who is suffering from cancer, has deteriorated significantly in recent months.It is emphasized that he has difficulty moving around in his mansion in Norfolk and also uses alcohol to relieve pain.Source: Radar Online portal pic.twitter.com/GrG3kdzBCL— wirdmedia 🌐 (@wirdmedia) August 17, 2025

