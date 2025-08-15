Król Karol III zaczął mówić o wojnie. "To najpotężniejsza broń"

Król Karol III mówił w orędziu o tym, jaką lekcję współcześni ludzie powinni wyciągnąć z czasów II wojny światowej

W cieniu nadchodzącego wielkimi krokami spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, w Wielkiej Brytanii odbywają się obchody 80. rocznicy kapitulacji Japonii i zakończenia II wojny światowej na Pacyfiku. Z tej okazji król Karol III wygłosił orędzie. Brytyjski monarcha nawiązując do historii, przypomniał o tym, jaką powinniśmy jego zdaniem wyciągnąć z niej lekcję.

Karol III mówił o żołnierzach, którzy walczyli i zginęli na Pacyfiku oraz Dalekim Wschodzie, o jeńcach wojennych, a także o ofiarach amerykańskich ataków bombami atomowymi na Hiroszimę i Nagasaki. "Jednak przypominając tak wielkie cierpienie, nie możemy tracić z oczu wagi sprawy i słodyczy zwycięstwa" – powiedział Karol III. Jak dodał, jednoczące się podczas II wojny światowej państwa „udowodniły, że zarówno w czasie wojny, jak i pokoju, najpotężniejszą bronią nie jest broń, którą nosisz ze sobą, ale broń, która polega na połączeniu sił. To pozostaje ważną lekcją dla naszych czasów – podkreślił.

Uroczystości w Wielkiej Brytanii. Ceremonia przy Memorial Gates

Obchody rozpoczęły się w czwartek wieczorem ceremonią przy Memorial Gates w centrum Londynu, gdzie oddano hołd żołnierzom Wspólnoty Narodów. W piątek o świcie w Narodowym Arboretum w Staffordshire oraz na zamku w Edynburgu wojskowi dudziarze wykonali pieśń żałobną When the Battle’s Over. Główne uroczystości z udziałem króla Karola III, królowej Kamili, premiera Keira Starmera i weteranów odbyły się w Narodowym Arboretum. Nad zgromadzonymi przeleciały samoloty RAF Red Arrows, bombowiec Lancaster oraz myśliwce Hurricane i Spitfire. W południe w całej Wielkiej Brytanii uczczono ofiary dwoma minutami ciszy.

15 sierpnia 1945 r. Japonia ogłosiła przyjęcie warunków kapitulacji, co oznaczało koniec walk w Azji Wschodniej. Akt kapitulacji podpisano 2 września na pokładzie pancernika USS Missouri w Zatoce Tokijskiej. Szacuje się, że w wojnie z Japonią zginęło ok. 71 tys. żołnierzy z Wielkiej Brytanii i Wspólnoty Narodów, w tym ponad 12 tys. jeńców wojennych, a po stronie japońskiej życie straciło ponad 3 mln osób.

King Charles III and Queen Camilla pay tribute at the National Service of Remembrance marking the 80th anniversary of the end of World War Two. pic.twitter.com/MkoawHkYQi— Royal Central (@RoyalCentral) August 15, 2025