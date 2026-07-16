Pogoda w Opolu na 17-19 lipca

Początek weekendu w Opolu zapowiada się gorąco, jednak wysoka temperatura nie będzie szła w parze ze słoneczną aurą. Prognozy wskazują, że każdy kolejny dzień przyniesie wyraźne zmiany, a pogoda pokaże swoje dwa oblicza. Po upalnym i pochmurnym piątku nadejdzie chłodniejsza, ale za to bardziej pogodna końcówka weekendu.

Piątek gorący, ale z deszczem

Piątek, 17 lipca, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu w Opolu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą pokazać nawet 33 stopnie Celsjusza. Noc również będzie bardzo ciepła, z temperaturą minimalną w okolicach 20 stopni. Mimo upału niebo nad miastem będzie w dużej mierze zasłonięte przez chmury. Prognozowane są także opady deszczu o sumie około 3,5 mm. Wiatr będzie wiał z prędkością dochodzącą do 4 m/s.

Sobota przyniesie wyraźne ochłodzenie

Już w sobotę, 18 lipca, mieszkańcy Opola odczują znaczącą zmianę. Temperatura maksymalna spadnie o kilka stopni i wyniesie około 27 stopni Celsjusza. Chłodniejsza będzie także noc, podczas której słupki rtęci wskażą około 18 stopni. Tego dnia nadal mogą występować słabe opady deszczu, choć będą one mniej intensywne niż w piątek. Wiatr nieco osłabnie i jego średnia prędkość wyniesie około 3 m/s.

Słoneczna, ale chłodniejsza niedziela

Niedziela, 19 lipca, przyniesie najbardziej stabilną aurę, choć będzie to najchłodniejszy dzień weekendu. Na niebie nad Opolem w końcu pojawi się słońce, a zachmurzenie całkowicie ustąpi. Temperatura w ciągu dnia będzie zbliżona do sobotniej i sięgnie 27 stopni. Noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się jednak na wyraźnie chłodniejszą, z temperaturą spadającą do około 15 stopni Celsjusza. Opady deszczu w tym dniu będą znikome, a wiatr utrzyma się na poziomie 3 m/s.

Jaki weekend czeka mieszkańców Opola?

Zmienna aura może nieco wpłynąć na weekendowe plany. Piątkowy upał mógłby zachęcać do aktywności na świeżym powietrzu, jednak duże zachmurzenie i prognozowane opady deszczu sprawiają, że warto mieć w zanadrzu alternatywę. Sobota, z niższą temperaturą i przelotnym deszczem, może być dobrym dniem na spokojniejsze formy spędzania czasu, takie jak wizyty w miejscach kultury czy spotkania w kawiarniach. Najlepszym dniem na wyjście z domu okaże się niedziela. Bezchmurne niebo i przyjemna temperatura stworzą idealne warunki do spacerów, wycieczek rowerowych czy relaksu w miejskich parkach, choć na poranne i wieczorne wyjścia może przydać się cieplejsze ubranie.

Dane pogodowe: OpenWeather