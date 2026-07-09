Pogoda dla Opola na weekend: 10-12 lipca

Mieszkańcy Opola mogą liczyć na weekend bez opadów, co z pewnością ułatwi planowanie wolnego czasu. Pogoda będzie jednak zmienna pod względem temperatury, z wyraźnym ochłodzeniem w środku weekendu. Przez wszystkie trzy dni niebo ma być częściowo zachmurzone, a wiatr utrzyma się na umiarkowanym poziomie.

Piątek z letnią temperaturą

Początek weekendu, 10 lipca, przywita mieszkańców Opola bardzo przyjemną aurą. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 26 stopni Celsjusza, co stworzy idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc będzie znacznie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 13 stopni. Wiatr powieje ze średnią prędkością 4 m/s.

Wyraźne ochłodzenie w sobotę

Sobota, 11 lipca, przyniesie zauważalną zmianę i będzie najchłodniejszym dniem weekendu w Opolu. Temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 22 stopni, co odczują osoby przyzwyczajone do piątkowego ciepła. Noc również będzie rześka, z temperaturą minimalną na poziomie około 12 stopni. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 3 m/s. Tego dnia również nie należy spodziewać się opadów.

Niedziela najcieplejszym dniem weekendu

Ostatni dzień weekendu, 12 lipca, przyniesie ponowny i wyraźny wzrost temperatury. Niedziela zapowiada się na najcieplejszy dzień w tym okresie, z wartościami na termometrach sięgającymi nawet 27 stopni Celsjusza. To duża zmiana w porównaniu z chłodniejszą sobotą. Nocą temperatura spadnie do około 13 stopni. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie, wiejąc z prędkością około 3,5 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Brak deszczu przez cały weekend w Opolu to świetna wiadomość dla wszystkich, którzy planują aktywności na świeżym powietrzu. Cieplejsze dni, czyli piątek i niedziela, będą sprzyjać spokojniejszemu wypoczynkowi w parkach czy nad wodą. Z kolei chłodniejsza sobota może być idealną okazją do bardziej intensywnego wysiłku, jak długa wycieczka rowerowa czy spacer po mieście, kiedy niższa temperatura zapewni większy komfort.

Dane pogodowe: OpenWeather