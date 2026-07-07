Wypadek na drodze koło Głubczyc. Sześć osób rannych, interweniowały śmigłowce LPR

Zderzenie trzech aut na trasie nr 416 koło Głubczyc

Funkcjonariusze z Głubczyc badają obecnie detale groźnego incydentu, który miał miejsce w poniedziałek 6 lipca na odcinku trasy wojewódzkiej 416. Zdarzenie rozegrało się pomiędzy miejscowościami Sucha Psina oraz Boguchwałów. W kolizji wzięły udział łącznie trzy samochody osobowe, którymi jechało w sumie siedem osób.

Z powodu odniesionych obrażeń ciała szóstka uczestników tego nieszczęśliwego incydentu musiała zostać natychmiast przewieziona do pobliskich szpitali.

Dramat na jezdni miał miejsce w okolicach godziny 14:30. Wstępna analiza przeprowadzona przez przybyłych na miejsce mundurowych sugeruje, że kierowca auta marki Hyundai niespodziewanie zjechał na przeciwległy pas ruchu. Maszyna najpierw uderzyła w bok jadącego zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszego samochodu Audi, a zaledwie chwilę później zderzyła się czołowo z drugim autem tego samego niemieckiego producenta.

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Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ewakuowało rannych

W tragicznym w skutkach zderzeniu uczestniczyły trzy samochody, którymi poruszała się łącznie siedmioosobowa grupa osób. Sześciu rannych wymagało specjalistycznej opieki lekarskiej, w związku z czym zostali przetransportowani do placówek medycznych. Dwoje najbardziej poszkodowanych uczestników zostało ewakuowanych z miejsca zdarzenia przez maszyny Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Mundurowi z komendy w Głubczycach przez wiele długich godzin skrupulatnie badali teren kolizji. Technicy zabezpieczali wszelkie możliwe dowody oraz ślady, które pomogą w precyzyjnym odtworzeniu ostatecznego przebiegu całego incydentu oraz wskazaniu kierowców ponoszących winę za tę drogową tragedię.