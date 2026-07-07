Wypadek na drodze koło Głubczyc. Sześć osób rannych, interweniowały śmigłowce LPR

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-07 17:14

W poniedziałek po południu w okolicach Głubczyc miało miejsce bardzo poważne zdarzenie drogowe. Na trasie wojewódzkiej nr 416 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych, w wyniku którego sześciu poszkodowanych trafiło do placówek medycznych. Stan dwójki rannych wymagał natychmiastowej interwencji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trwa śledztwo policyjne mające na celu wyjaśnienie przebiegu wypadku.

Zderzenie trzech aut na trasie nr 416 koło Głubczyc

Funkcjonariusze z Głubczyc badają obecnie detale groźnego incydentu, który miał miejsce w poniedziałek 6 lipca na odcinku trasy wojewódzkiej 416. Zdarzenie rozegrało się pomiędzy miejscowościami Sucha Psina oraz Boguchwałów. W kolizji wzięły udział łącznie trzy samochody osobowe, którymi jechało w sumie siedem osób.

Z powodu odniesionych obrażeń ciała szóstka uczestników tego nieszczęśliwego incydentu musiała zostać natychmiast przewieziona do pobliskich szpitali.

Dramat na jezdni miał miejsce w okolicach godziny 14:30. Wstępna analiza przeprowadzona przez przybyłych na miejsce mundurowych sugeruje, że kierowca auta marki Hyundai niespodziewanie zjechał na przeciwległy pas ruchu. Maszyna najpierw uderzyła w bok jadącego zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszego samochodu Audi, a zaledwie chwilę później zderzyła się czołowo z drugim autem tego samego niemieckiego producenta.

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Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ewakuowało rannych

W tragicznym w skutkach zderzeniu uczestniczyły trzy samochody, którymi poruszała się łącznie siedmioosobowa grupa osób. Sześciu rannych wymagało specjalistycznej opieki lekarskiej, w związku z czym zostali przetransportowani do placówek medycznych. Dwoje najbardziej poszkodowanych uczestników zostało ewakuowanych z miejsca zdarzenia przez maszyny Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Mundurowi z komendy w Głubczycach przez wiele długich godzin skrupulatnie badali teren kolizji. Technicy zabezpieczali wszelkie możliwe dowody oraz ślady, które pomogą w precyzyjnym odtworzeniu ostatecznego przebiegu całego incydentu oraz wskazaniu kierowców ponoszących winę za tę drogową tragedię.

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