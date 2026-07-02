Sekret słodkich i dorodnych malin. Zastosuj ten trik, a owoce będą duże i słodkie

Lipiec to decydujący czas dla malin, które potrzebują specjalnej troski, by wydać obfite i słodkie plony, szczególnie w obliczu letnich upałów.

Płytki system korzeniowy sprawia, że krzewy są wrażliwe na niedobór wody i potrzebują precyzyjnego wsparcia składnikami odżywczymi.

Odkryj domową odżywkę i kluczowe triki, które zapewnią ci rekordowo duże i soczyste maliny tego lata.

Z początkiem lata na krzewach pojawiają się pierwsze owoce, ale wysokie temperatury mocno dają im się we znaki. Płytki system korzeniowy malin sprawia, że rośliny te błyskawicznie reagują na braki wody w podłożu. Podczas upalnych dni wilgoć odparowuje w szybkim tempie, przez co zebrane owoce mogą okazać się drobne i pozbawione słodyczy. Z tego względu kluczowe jest systematyczne dostarczanie wody, najlepiej o świcie lub po zachodzie słońca. Strumień zawsze powinien trafiać prosto w glebę, omijając delikatne liście i same owoce.

Podlej krzewy malin tą domową odżywką w lipcu, a owoce będą słodkie i duże

Gdy maliny zaczynają plonować, ich zapotrzebowanie na potas drastycznie rośnie, gdyż to on odpowiada za smak, rozmiar i sprężystość owoców. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wykorzystanie nawozu ze skórek po bananach. Wystarczy pociąć skórki z dwóch owoców, zalać je ciepłą wodą i pozostawić na 48 godzin do naciągnięcia. Następnie trzeba przecedzić mieszankę i połączyć z czystą wodą w równych proporcjach. Takim preparatem warto zasilać uprawy co czternaście dni.

Co zrobić, aby maliny obficie owocowały?

Skuteczną metodą na zatrzymanie wilgoci w ziemi jest odpowiednie ściółkowanie. Wykorzystanie skoszonej trawy, kory czy słomy tworzy barierę zapobiegającą przesuszeniu, zabezpiecza korzenie przed przegrzaniem i hamuje rozrost chwastów. Dzięki tym zabiegom krzewy stają się bardziej odporne na letnie skwary i lepiej przyswajają cenne minerały z gleby. Jeżeli zależy ci na imponujących zbiorach, pamiętaj, że konsekwentne nawadnianie, stosowanie nawozów potasowych, ściółkowanie i usuwanie zbędnych pędów to klucz do sukcesu. To właśnie lipcowa troska o rośliny przesądza o smaku i jakości letnich owoców.

MALINY. Jakie mają właściwości? Czy warto je jeść? Jak wykorzystać maliny w kuchni?

11