Nadchodzi czas intensywnych burz. Czy należy wyciągnąć wtyczki z gniazdek

Rozpoczęcie sezonu burzowego na nowo wywołuje dyskusję o konieczności odpinania sprzętu elektronicznego, a specjaliści tłumaczą, co stanowi rzeczywiste ryzyko.

Prawdziwym zagrożeniem dla urządzeń nie jest uderzenie w sam budynek, ale niebezpieczne impulsy elektryczne w przewodach, zdolne zniszczyć podłączony sprzęt.

Zrozumienie, że całkowite odcięcie od źródła zasilania to najlepsza obrona, pozwala uniknąć strat, a stosowanie dodatkowych zasad bezpieczeństwa chroni zdrowie.

Zakończenie okresu wysokich temperatur przyniosło wreszcie ulgę od gorąca. Niestety, ta zmiana pogody niesie ze sobą gwałtowne wyładowania atmosferyczne na terytorium całego kraju. W momencie, gdy na horyzoncie pojawia się charakterystyczny błysk lub słyszymy huk, instynktownie chwytamy za kable i wyciągamy je z kontaktów. Warto przeanalizować, czy to rutynowe zachowanie ma mocne oparcie w faktach.

Czy podczas burzy można korzystać z telefonu i laptopa?

Fakt korzystania ze sprzętu mobilnego nie sprawia, że stajemy się łatwiejszym celem dla błyskawic. Szczególną uwagę należy jednak zwrócić na urządzenia zasilane prosto z sieci. W sytuacji wystąpienia nagłego skoku napięcia ładunek bez problemu pokona drogę przez gniazdko do telefonu, dlatego bezpieczniej jest korzystać z urządzeń zasilanych baterią.

Czy podczas burzy trzeba wyjąć wtyczki z gniazdek?

Jak podkreśla w podcaście „Blok Techniczny” Artur Surowiecki, który znany jest w sieci jako "Łowca burz", największym zagrożeniem nie jest samo uderzenie pioruna w dom, lecz przepięcia powstające w sieci elektrycznej. Mogą one pojawić się po wyładowaniu w pobliżu budynku lub linii energetycznej i przedostać się do domowej instalacji. W efekcie uszkodzeniu mogą ulec telewizory, komputery, routery, konsole czy inne urządzenia podłączone do prądu. Zatem odłączenie urządzeń od sieci może zmniejszyć ryzyko ich uszkodzenia. Stosowanie popularnych przedłużaczy z bezpiecznikami i nowoczesnych rozdzielni poprawia nasze bezpieczeństwo, jednak nie daje stuprocentowej pewności przy bardzo mocnych uderzeniach pioruna. Wyciągnięcie kabla z kontaktu wciąż pozostaje bezkonkurencyjnym sposobem na uratowanie kosztownego wyposażenia w trakcie nawałnicy.

Czego lepiej unikać podczas burzy?

Specjaliści radzą, żeby w trakcie gwałtownych zjawisk pogodowych zrezygnować ze stykania się z elementami sieci prądowej oraz rurami z wodą. Należy odłożyć na później mycie się w wannie czy używanie sprzętu wymagającego ciągłego zasilania 230V. Zaleca się także domknięcie wszystkich okien i odsunięcie się od nich, w szczególności, gdy nawałnica przybiera na sile.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas burzy

W trakcie wyładowań atmosferycznych warto stosować się do elementarnych wskazówek:

wypnij z kontaktów drogocenny sprzęt RTV/AGD, z którego nie korzystasz na bieżąco,

powstrzymaj się przed używaniem elektroniki ładującej akumulatory,

odłóż w czasie korzystanie z prysznica czy kranów,

odsuń się od szyb i sprawdź szczelność okien przy potężnych grzmotach,

po przejściu frontu odczekaj bezpieczny czas około pół godziny, zanim wyjdziesz na zewnątrz.

Mimo że nowo budowane domy posiadają znacznie lepsze zabezpieczenia prądowe niż te z ubiegłej dekady, zachowanie czujności w trackie nawałnicy jest wciąż konieczne. Zastosowanie tych bazowych wytycznych uchroni domowe portfele przed niepotrzebnym uszczupleniem, a ludzi przed niepotrzebnym narażaniem zdrowia.

Ochrona instalacji elektrycznej przed skutkami uderzenia pioruna

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