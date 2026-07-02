Jak ciąża wpływa na zmysły? Sprawdź, dlaczego możesz odczuwać pogorszenie wzroku i słuchu

Jak podaje portal Healthline, szalejące hormony sprawiają, że mózg przyszłej mamy zupełnie inaczej odczytuje dobrze znane zapachy

Zwykłe gromadzenie wody w ciele pogrubia rogówkę oka i zauważalnie pogarsza wzrok u wielu ciężarnych kobiet

Publikacje portalu Medical News Today potwierdzają, że zmiany w poziomie estrogenu mocno wysuszają oczy i wywołują ich nieprzyjemne pieczenie

Otwarta zbyt długo trąbka słuchowa to główny powód uciążliwego dzwonienia w głowie oraz głośnego słyszenia bicia własnego serca

Dlaczego zapachy drażnią, a jedzenie smakuje inaczej? Zmysły w ciąży

Kiedy spodziewasz się malucha, nagle ulubiony szampon może zacząć cię drażnić, a w ustach pojawia się dziwny, metaliczny posmak. Ten nieprzyjemny smak to tak zwana dysgeuzja, która potrafi dać w kość szczególnie na samym początku ciąży. Zmysł smaku jest niezwykle blisko powiązany z węchem, dlatego każda zmiana w odczuwaniu zapachów od razu przekłada się na to, jak smakuje ci poranna kawa.

Dokładne przyczyny tych ciążowych rewolucji nie są do końca znane, ale prawdopodobnie stoją za nimi szalejące hormony. Jak możemy przeczytać na portalu Healthline oraz w czasopiśmie Frontiers in Psychology, to właśnie ta ciążowa burza sprawia, że twój mózg zupełnie inaczej odczytuje zapachy. Co ciekawe, pod koniec ciąży wiele kobiet łapie po prostu zatkany nos, a gorszy przepływ powietrza z powodu kataru sprawia, że odczuwanie zapachów staje się wtedy znacznie słabsze.

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Pogorszenie wzroku u przyszłej mamy. Jak woda w ciele wpływa na oczy?

Mnóstwo przyszłych mam ze zdziwieniem zauważa, że nagle zaczynają gorzej widzieć, a ich oczy stają się przesuszone i po prostu pieką. Portal Medical News Today wyjaśnia, że winne są tutaj zmiany w poziomie hormonów, takich jak estrogen i progesteron, które powodują silne zatrzymywanie wody w całym ciele. Przez gromadzenie się płynów rogówka oka staje się nieco grubsza i zmienia swój naturalny kształt, a to prosta droga do zamazanego widzenia. Taka zmiana kształtu rogówki mocno zaburza też codzienną produkcję łez, co w efekcie sprawia, że oko staje się zaczerwienione i suche. Rosnący ciążowy brzuch również dokłada swoją cegiełkę, bo wpływa na przepływ krwi i potęguje to obrzmienie, ale warto zachować spokój, bo zazwyczaj po powitaniu dziecka wszystko samo wraca do normy.

Zatykanie uszu w ciąży. Skąd się biorą szumy i słabsze słyszenie?

O węchu czy wzroku mówi się sporo, ale ciążowe hormony potrafią wpłynąć również na to, jak słyszymy otaczający nas świat. Za to dziwne zatykanie odpowiada trąbka słuchowa w uchu, która pozostaje zbyt długo otwarta, co funduje mamom następujące objawy:

uczucie nieprzyjemnego ucisku i pełności w uchu

odczuwalnie słabsze słyszenie głosów z zewnątrz

delikatne szumy i irytujące dzwonienie w głowie

głośne słyszenie własnego oddechu i bicia swojego serca

Informacje udostępnione przez brytyjski szpital Royal United Hospitals Bath potwierdzają, że za takie problemy z uchem odpowiadają zmiany ciśnienia napędzane przez burzę hormonów. Zwykle wystarczy po prostu przeczekać ten czas, bo u większości z nas słuch samoczynnie odzyskuje dawną sprawność zaraz po porodzie.

Źródła:

Frontiers in Psychology (Cognitive Science) — “Pregnancy and olfaction: a review”

Healthline — “What Causes a Metallic Taste in Your Mouth?”

Medical News Today — “What to know about vision problems during pregnancy”

Royal United Hospitals Bath NHS Foundation Trust – “Patulous Eustachian Tube Dysfunction” patient information leaflet

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