Nie wyrzucaj tego do kosza. W czerwcu zalejesz tym porzeczki i zbierzesz kosze owoców

Mimo powszechnej opinii o bezproblemowej uprawie porzeczek to właśnie w czerwcu potrzebują one absolutnie najważniejszego odżywiania dla zachowania świetnego zdrowia.

Wprawieni posiadacze działek omijają szerokim rezygnują z drogich nawozów i wybierają proste domowe rozwiązania gwarantujące większe zbiory.

Zwykłe kuchenne odpady mogą posłużyć do stworzenia wspaniałego eliksiru odżywiającego rośliny przed owocowaniem.

Czarne, czerwone oraz białe odmiany porzeczek stanowią nieodłączny element wielu krajowych działek. Działkowcy cenią je przede wszystkim za słodko-kwaśny smak, ogromną dawkę witamin i ogromną prostotę w codziennej uprawie. Rośliny te słyną ze swoich niskich wymagań glebowych i nawet bez szczególnej opieki przynoszą ogrodnikom naprawdę satysfakcjonujące zbiory. Krzewy radzą sobie doskonale bez chemicznych wspomagaczy, ale na początku lata warto podać im specjalny nawóz przygotowany z powszechnie wyrzucanych kuchennych odpadków.

PORZECZKI - korale pełni lata. Dlaczego warto je jeść? Co można zrobić z porzeczek?

Nawóz z obierek ziemniaków do porzeczek. Zrób to w czerwcu

Znakomitym sposobem na wzmocnienie owocujących krzewów okazuje się wykorzystanie zwykłych obierzyn z ziemniaków. Te wyrzucane codziennie resztki kryją w sobie mnóstwo przydatnych minerałów, z których po odpowiednim przetworzeniu rośliny błyskawicznie skorzystają. Taka darmowa odżywka błyskawicznie stwarza idealne warunki do wiązania owoców i dbania o doskonały stan całej rośliny. Proces tworzenia takiego specyfiku zajmuje dosłownie chwilę. Należy po prostu zalać świeże resztki z ziemniaków wrzątkiem i odstawić miksturę na całą dobę do ostygnięcia. Następnie wystarczy tylko odsączyć wodę i wylać płyn bezpośrednio na ziemię pod krzakami, co z powodzeniem powtarzamy przez cały sezon wegetacyjny.

Ogrodnicy nie mogą zapominać także o systematycznym nawadnianiu, regularnym plewieniu okolicy pnia oraz sprawdzaniu ewentualnych chorób na liściach. Dopiero wdrożenie wszystkich tych prostych działań gwarantuje wyhodowanie ogromnych, słodkich i niezwykle smacznych jagód na własnej działce. Chcąc zaimponować sąsiadom potężnymi zbiorami, najlepiej całkowicie przestać wyrzucać pozostałości po kulinarnym przygotowywaniu ziemniaków. Ten naturalny sposób bez cienia wątpliwości zapewni roślinie potężne odżywienie i zagwarantuje wspaniały rozwój przez długie miesiące.

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