Przerażające, że w tych zawodach pracuje najwięcej psychopatów. Wskazano konkretne branże

Psychopaci, stanowiący około 1% społeczeństwa, potrafią doskonale się kamuflować, realizując swoje cele w codziennym życiu.

Badania wykazały, że osoby z zaburzeniami psychopatycznymi często wybierają specyficzne zawody.

Zaburzenie osobowości a zawód. W jakich branżach najczęściej pracują psychopaci?

Czasami żyjemy w relacjach z osobami o skłonnościach psychopatycznych, jednak nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. A psychopaci doskonale potrafią się kamuflować, realizując przy tym swoje cele. Szacuje się, że w naszym społeczeństwie 1 na 100 osób cierpi na psychopatyczne zaburzenie osobowości. Także każdy z nas może mieć styczność z takim człowiekiem każdego dnia. Może nim być twój sąsiad, szef, czy koleżanka, która siedzi obok ciebie w pracy. Kim jest psychopata? Krótko mówiąc, to osoba pozbawiona sumienia. Osoby o wysokim natężeniu tych cech często potrafią zrobić dobre pierwsze wrażenie, co ułatwia im zdobywanie wysokich stanowisk i budowanie relacji, które następnie wykorzystują do własnych celów. Naukowcy z Uniwersytetu Illinois postanowili sprawdzić, czy zaburzenie osobowości wpływa na wybór ścieżki kariery. Skupili się oni na narcyzmie, makiawelizmie i psychopatii.

Naukowcy wskazali zawody, które najchętniej wybierają psychopaci

Celem badania było zrozumienie związku między cechami ciemnej triady a preferencjami zawodowymi. W tym celu przebadano 636 amerykańskich studentów (w wieku 17-32 lat). Uczestnicy wypełnili kwestionariusz Triarchic Psychopathy Measure do oceny osobowości oraz SETPOINT, narzędzie do identyfikacji preferowanych obszarów zawodowych, takich jak ochrona zdrowia, ekspresja twórcza, praca z ludźmi, organizacja, wpływ, przyroda i rzeczy. Wyniki tyych badań pokazały jasno, że psychopaci preferują profesje związane z pracą z rzeczami — mechaniką, rzemiosłem, techniką, np. jako elektryk czy kierowca.

Takie zawody preferują narcyzi

Z koeli osoby o narcystycznym zaburzeniu osobowości poszukują pracy, w której będą mogli być podziwiani i która przyniesie im wysoki status społeczny. Są to branże związane z ekspresją twórczą i wpływem, takie jak sztuka czy polityka.

Cechy psychopaty

Psychopatia to zaburzenie osobowości, które jest w rzeczywistości trudne do zdiagnozowania. Termin psychopata pochodzi od greckich słów "psyche", czyli "dusza", oraz "pathos", które tłumaczyć można jako cierpienie. Jak zatem rozpoznać psychopatę? Oto charakterystyczne cechy psychopaty:

brak empatii,

skłonności do kłamania i manipulowania,

brak odpowiedzialności za swoje postępowanie, obwinianie innych,

brak odczuwania lęku,

lekceważenie zasad i prawa,

silne przekonanie o swojej wyjątkowości.

