To biblijne imię kryje w sobie królewskie znaczenie. Rodzice w Polsce znów chętnie po nie sięgają

Imiona zaczerpnięte z Biblii wciąż nie schodzą z czołówek polskich rankingów, a jedno z nich, tłumaczone dosłownie jako "księżniczka", przeżywa swój renesans.

Młodzi rodzice coraz przychylniej patrzą na tę klasyczną formę, doceniając jej ogromną uniwersalność oraz eleganckie brzmienie.

Warto zagłębić się w symbolikę i długą historię tego zakorzenionego w chrześcijańskiej tradycji określenia.

Decyzja o nadaniu imienia to jeden z najważniejszych momentów na początku drogi świeżo upieczonych rodziców. Nadane miano towarzyszy człowiekowi zazwyczaj przez całe życie, chyba że w przyszłości podejmie on kroki prawne w celu jego zmiany. Właśnie z tego powodu współcześni opiekunowie tak chętnie stawiają na rozwiązania klasyczne, które opierają się sezonowym trendom. Doskonałym przykładem jest tutaj Sara, charakteryzująca się niezwykle długim i fascynującym rodowodem. Polacy doceniają ją za wrodzony minimalizm, klasę oraz formę, która doskonale odnajduje się na arenie międzynarodowej. Łatwość wymowy w wielu językach to ogromny atut w zglobalizowanej rzeczywistości. Chociaż nie okupuje pierwszych miejsc na listach przebojów w urzędach stanu cywilnego, w ostatnich sezonach przekonuje do siebie systematycznie rosnące grono rodziców.

Pochodzenie imienia Sara. Co dokładnie oznacza ta nazwa?

To wyjątkowo dźwięczne i zwięzłe słowo ma swoje korzenie w starożytnym języku hebrajskim. Wywodzi się bezpośrednio od zwrotu śarah, co w polskim przekładzie można rozumieć jako księżniczkę, panią lub po prostu kobietę z wyższych sfer. Ogromna rozpoznawalność tego miana wynika z obecności w tekstach biblijnych, ponieważ Sara figuruje tam jako małżonka Abrahama oraz matka Izaaka, co ugruntowało jej pozycję w całej tradycji chrześcijańskiej. Etymologia jednoznacznie nawiązuje więc do siły, godności i wysokiego statusu społecznego. Kobiety ochrzczone w ten sposób są często postrzegane jako jednostki niezależne, pewne swoich racji, a przy tym wysoce inteligentne i pełne empatii. W różnych zakątkach globu uważa się, że taka osoba stanowi uosobienie życiowej potęgi, z którą idzie w parze niebywałe, wewnętrzne ciepło.

Ile kobiet nosi imię Sara w Polsce? Najnowsze dane PESEL

Analizując historyczne statystyki, należy zauważyć, że ta konkretna forma jest stale obecna w rodzimej tradycji od bardzo dawna. Pierwsze zapiski na jej temat na naszych ziemiach pochodzą już z XIII stulecia, jednak prawdziwy boom nastąpił u schyłku ubiegłego wieku, w szczególności w latach 90. oraz u zarania nowego milenium. Od tego momentu systematycznie przewija się w ogólnopolskich zestawieniach, chociaż zainteresowanie nią podlega delikatnym, sezonowym wahaniom. Jak pokazują najnowsze statystyki z państwowego rejestru PESEL, aktualnie w Polsce żyje 34 339 obywatelek noszących to imię jako pierwsze, co pozwala mu zająć 119. pozycję w rankingu popularności na terenie kraju. Tylko w 2025 roku obdarowano nim 867 nowo narodzonych dziewczynek. Jeśli spojrzymy na ostatnią dekadę, absolutny rekord padł w 2018 roku. W tamtym okresie w urzędach zgłoszono dokładnie 1039 takich przypadków.

11