Wspólny kierunek w budowaniu dziecięcej pewności siebie. TK Maxx i Akademia Przyszłości zapowiadają innowacyjny projekt i ruszają z ogólnopolską zbiórką

Współpraca TK Maxx i Akademii Przyszłości to doskonały dowód na to, jak skutecznie i z empatią można łączyć potencjał globalnej marki z długofalowym wspieraniem dziecięcego potencjału. Przez dwanaście lat ta współpraca przerodziła się w wyjątkową więź, opartą na zaufaniu i doskonałym zrozumieniu. Eksperci z Akademii Przyszłości dostarczają merytoryczną wiedzę, serce i unikalne programy pracy z dziećmi. Z kolei TK Maxx jako zaangażowany partner strategiczny, gwarantuje stabilny fundament, potężny zasięg i niezbędne zasoby. To właśnie dzięki temu odpowiedniemu zapleczu finansowemu i operacyjnemu, innowacyjne inicjatywy Akademii mogą się nieustannie rozwijać, a program dociera do kolejnych tysięcy dzieci, dodając im odwagi do sięgania po marzenia.

Aby ten dynamiczny rozwój programu był nadal możliwy i pozwalał na wsparcie kolejnych podopiecznych, przestrzeń sklepów TK Maxx po raz kolejny stanie się miejscem realnego działania. Od 1 do 28 czerwca we wszystkich placówkach sieci prowadzona będzie specjalna zbiórka. Jej bezpośrednim organizatorem jest Akademia Przyszłości, realizowana przez program Stowarzyszenia WIOSNA. Klienci, którzy odwiedzą sklepy, będą mogli wesprzeć dzieci na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest przekazanie gotówki do specjalnie oznaczonych puszek zlokalizowanych w strefie kas. Drugą, niezwykle wygodną opcją jest wsparcie bezgotówkowe. Finalizując zakupy przy kasie, wystarczy poprosić pracownika o doliczenie do rachunku symbolicznej darowizny. To wsparcie o jeszcze większej sile, ponieważ operator płatności dołoży równowartość zebranej kwoty, podwajając wszystkie zebrane w ten sposób środki. Dzięki temu ten drobny, realizowany przez klientów w ułamku sekundy gest zyskuje ogromną moc – to właśnie z takich codziennych cegiełek budujemy fundamenty pod dziecięce sukcesy.

Warto podkreślić, że wsparcie dla Akademii Przyszłości można wyrażać nie tylko podczas dedykowanych, czerwcowych akcji. W ofercie sklepów TK Maxx regularnie pojawiają się unikalne produkty charytatywne. Zysk z ich sprzedaży zasila program, dając przestrzeń do tworzenia nieszablonowych formatów wsparcia. W tym roku, już od 15 czerwca w sklepach pojawią się między innymi kolorowe skarpetki, maskotki, bransoletki przyjaźni czy pobudzające kreatywność zestawy. Wszystkie te artykuły będą odpowiednio oznaczone i będzie można z łatwością znaleźć je w strefie kas.

To właśnie dzięki tym środkom standardowe spotkania z wolontariuszami mogą być wzbogacane o innowacyjne, angażujące narzędzia, takie jak komiksy czy interaktywne opowieści.

Z potrzeby nieustannego rozwoju i poszukiwania nowych dróg dotarcia do najmłodszych narodził się kolejny, wspólny projekt – bezpłatne, cyfrowe uniwersum o nazwie „Przygodnik”. Będzie to nowoczesna odpowiedź na zainteresowania dzieci oraz naturalne przedłużenie wyjątkowego świata, zbudowanego wokół ubiegłorocznego komiksu autorstwa Adama Święckiego. Zachowując przyjazną oprawę wizualną, platforma zabierze uczestników w interaktywną opowieść fantasy, w której świadomie zrezygnowano ze zjawiska „Game Over”. Zamiast tego czysta zabawa i decyzyjność dyskretnie przeplatają się tu z trenowaniem kluczowych umiejętności społecznych. Oficjalna premiera odbędzie się już 15 czerwca. Zanim to jednak nastąpi, marka TK Maxx i Akademia Przyszłości gorąco zachęcają do wsparcia zbiórki w sklepach stacjonarnych. Każda, nawet najdrobniejsza darowizna to realna pomoc w budowaniu dziecięcej pewności siebie, dająca najmłodszym szansę na rozwój i odwagę do śmiałego realizowania marzeń.