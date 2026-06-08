Czy zwierzęta płaczą? Weterynarz zdradza wstrząsające fakty o rzeźniach. „Dlatego są tak usytuowane, aby nikt tego płaczu nie słyszał”

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-06-08 14:06

Właściciele zwierząt domowych często zastanawiają się, czy ich pupile odczuwają emocje tak samo jak my, ludzie. Obserwując czworonoga można odnieść wrażenie, że uczucia zwierząt wcale nie różnią się od ludzkich. Potwierdza to znana weterynarz, która odpowiedziała na pytanie, czy zwierzęta płaczą. Prawda jest wstrząsająca, gdyż lekarka wspomina o rzeźniach i rozpaczy zwierząt w niej się znajdujących.

Czy zwierzęta płaczą?

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Autor: Potashev Aleksandr/ Shutterstock Czy zwierzęta płaczą?
  • Wbrew powszechnym przekonaniom, łzy u zwierząt nie oznaczają smutku, a ich prawdziwe emocje manifestują się w zaskakujący sposób.
  • Znana weterynarz Dorota Sumińska obala mity o zwierzęcym "płaczu", ujawniając, jak faktycznie rozpoznać ich głęboką rozpacz.
  • Odkryj wstrząsającą prawdę o tym, jak zwierzęta komunikują swój ból i dlaczego często ich wołanie o pomoc pozostaje niesłyszane.

Czy zwierzęta płaczą? Ich emocje wyglądają inaczej niż u człowieka

Zrozumienie i akceptacja faktu, że zwierzęta mają emocje, ma ogromny wpływ na kwestie etyczne i prawne dotyczące ich traktowania. Prowadzi to do zwiększenia świadomości na temat dobrostanu zwierząt, promowania odpowiedzialnej adopcji, walki z okrucieństwem oraz rozwijania bardziej humanitarnych metod hodowli i szkolenia. To także wzmacnia naszą więź z naturą i naszymi zwierzęcymi towarzyszami. Jednakże rozpoznawanie emocji u zwierząt to sztuka, która wymaga cierpliwości i uważnej obserwacji. Często popełniamy błąd w odczytywaniu uczuć i przypisujemy zwierzętom ludzkie cechy, a także motywacje, co może prowadzić do nieporozumień. Często właściciele psów czy kotów zastanawiają się, czy ich pupile płaczą i czy ten płacz jest wyrażany poprzez łzy. Temat objaśniła swoim obserwatorom w mediach społecznościowych znana weterynarz, Dorota Sumińska. Okazuje się, że płacz zwierząt wygląda nieco inaczej niż u człowieka.

Po czym poznać, że zwierzę płacze?

Jedną z najczęściej mylonych emocji u zwierząt jest płacz. Wielu właścicielom wydaje się, że łzy wypływające z kącików oczu to sygnał, że ich pupil cierpi. Jednak okazuje się, że nie jest to prawdą. Lekarka weterynarii zaznacza, że te łzy to u psa czy kota, jest po prostu spowodowane podrożeniem oka, a nie smutkiem. Zatem czy zwierzęta płaczą, gdy cierpią?

Tak, płaczą, tylko inaczej nie łzami. Jeżeli pies ma łzy w oczach, to nie znaczy, że jest mu smutno. To znaczy, że coś te oczy podrażniło

- zaznacza Sumińska. W swoim nagraniu lekarka opowiedziała również, po czym poznać rozpacz zwierzęcia i nawiązała w swojej wypowiedzi do rzeźni.

Weterynarz zdradziła wstrząsające fakty o rzeźniach i rozpaczy zwierząt

Dorota Sumińska w swoim filmiku, w którym opowiada o uczuciach i emocjach zwierzaków, nawiązała do rzeźni i wstrząsających faktów. Weterynarz opisując swoim obserwatorom, po czym poznać płacz zwierzęcia, przytoczyła przykład zwierząt znajdujących się w rzeźni.

Oczywiście płaczą (przyp. red. zwierzęta) i czasem bardzo głośno płaczą. Gdyby ktoś stanął pod rzeźnią, to usłyszałby, jak strasznie głośno krzyczą "ratunku" i płaczą. Ale rzeźnie są tak usytuowane żeby nikt tego nie słyszał

- wyjawia autorka.

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