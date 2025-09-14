Psychopata uwielbia to jedno danie. Rozpoznasz go po tym, co je ze smakiem

Katarzyna Kustra
2025-09-14 5:24

Z psychopatą możemy mieć do czynienia niemal każdego dnia, choć nie mamy o tym nawet pojęcia. Wszystko przez to, że ludzie z zaburzeniem osobowości znakomicie się kamuflują. Naukowcy doszli jednak do wniosku, że psychopatów łączy jedna rzecz, a mianowicie upodobania smakowe. Oni wprost uwielbiają to jedno danie.

Cechy psychopaty

Autor: Shutterstock
  • Psychopatia dotyka 1% społeczeństwa, a psychopaci, pozbawieni empatii, mogą być wśród nas każdego dnia.
  • Badania naukowe wskazują, że osoby z psychopatycznymi cechami osobowości często preferują gorzkie smaki.
  • Ulubione produkty psychopatów to m.in. grejpfruty, kawa, zielona herbata czy gorzka czekolada.
  • Poznaj inne charakterystyczne cechy psychopatów, które pomogą Ci ich rozpoznać i chronić się przed manipulacją!

Cechy psychopaty. Zdradzi go jego ulubione danie

Szacuje się, że w naszym społeczeństwie 1 na 100 osób cierpi na psychopatyczne zaburzenie osobowości. Także każdy z nas może mieć styczność z takim człowiekiem każdego dnia. Może nim być twój sąsiad, szef, czy koleżanka, która siedzi obok ciebie w pracy. Kim jest psychopata? Krótko mówiąc, to osoba pozbawiona sumienia i empatii. Z zimną krwią skrzywdzi drugiego człowieka byle osiągnąć zamierzony cel. Wiele osób zastanawia się jednak, po czym rozpoznać psychopatę, aby w porę się od niego odsunąć, zdystansować. Psychologowie wymieniają co prawda wiele cech charakterystycznych dla osób z tym zaburzeniem osobowości, jednak należy pamiętać o jednym - u każdego mogą one występować z różnym nasileniem. Naukowcy z Uniwersytetu w Innsbruck w Austrii doszli do jeszcze jednych fascynujących wniosków. Ich zdaniem osoby z psychopatycznym zaburzeniem osobowości łączy zamiłowanie do jednego smaku.

Naukowcy wskazali ulubiony smak psychopatów

Podczas prowadzonych badań, do których zaprosili 953 Amerykanów i Amerykanek. Respondenci najpierw odpowiadali na pytania dotyczące ulubionych smaków i dań. Następnie wzięli oni udział w testach osobowości, które określały ich zachowania społeczne i antyspołecznie, w tym również skłonności do narcyzmu i psychopatii. Według opublikowanych przez nich badań, psychopaci szczególnie cenią sobie gorzki smak. Ich ulubione produkty, to:

  • grejpfrut,
  • kawa,
  • zielona herbata,
  • rzodkiewka,
  • seler,
  • tonik,
  • gorzka czekolada.

Cechy psychopaty. Po czym go rozpoznać?

Jak zatem rozpoznać psychopatę? Oto charakterystyczne cechy psychopaty:

  • brak empatii,
  • skłonności do kłamania i manipulowania,
  • brak odpowiedzialności za swoje postępowanie, obwinianie innych,
  • brak odczuwania lęku,
  • lekceważenie zasad i prawa,
  • silne przekonanie o swojej wyjątkowości.
PSYCHOPATA