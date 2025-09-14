Psychopata uwielbia to jedno danie. Rozpoznasz go po tym, co je ze smakiem

Psychopatia dotyka 1% społeczeństwa, a psychopaci, pozbawieni empatii, mogą być wśród nas każdego dnia.

Badania naukowe wskazują, że osoby z psychopatycznymi cechami osobowości często preferują gorzkie smaki.

Ulubione produkty psychopatów to m.in. grejpfruty, kawa, zielona herbata czy gorzka czekolada.

Poznaj inne charakterystyczne cechy psychopatów, które pomogą Ci ich rozpoznać i chronić się przed manipulacją!

Cechy psychopaty. Zdradzi go jego ulubione danie

Szacuje się, że w naszym społeczeństwie 1 na 100 osób cierpi na psychopatyczne zaburzenie osobowości. Także każdy z nas może mieć styczność z takim człowiekiem każdego dnia. Może nim być twój sąsiad, szef, czy koleżanka, która siedzi obok ciebie w pracy. Kim jest psychopata? Krótko mówiąc, to osoba pozbawiona sumienia i empatii. Z zimną krwią skrzywdzi drugiego człowieka byle osiągnąć zamierzony cel. Wiele osób zastanawia się jednak, po czym rozpoznać psychopatę, aby w porę się od niego odsunąć, zdystansować. Psychologowie wymieniają co prawda wiele cech charakterystycznych dla osób z tym zaburzeniem osobowości, jednak należy pamiętać o jednym - u każdego mogą one występować z różnym nasileniem. Naukowcy z Uniwersytetu w Innsbruck w Austrii doszli do jeszcze jednych fascynujących wniosków. Ich zdaniem osoby z psychopatycznym zaburzeniem osobowości łączy zamiłowanie do jednego smaku.

Naukowcy wskazali ulubiony smak psychopatów

Podczas prowadzonych badań, do których zaprosili 953 Amerykanów i Amerykanek. Respondenci najpierw odpowiadali na pytania dotyczące ulubionych smaków i dań. Następnie wzięli oni udział w testach osobowości, które określały ich zachowania społeczne i antyspołecznie, w tym również skłonności do narcyzmu i psychopatii. Według opublikowanych przez nich badań, psychopaci szczególnie cenią sobie gorzki smak. Ich ulubione produkty, to:

grejpfrut,

kawa,

zielona herbata,

rzodkiewka,

seler,

tonik,

gorzka czekolada.

Cechy psychopaty. Po czym go rozpoznać?

Jak zatem rozpoznać psychopatę? Oto charakterystyczne cechy psychopaty:

brak empatii,

skłonności do kłamania i manipulowania,

brak odpowiedzialności za swoje postępowanie, obwinianie innych,

brak odczuwania lęku,

lekceważenie zasad i prawa,

silne przekonanie o swojej wyjątkowości.