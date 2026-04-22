To eleganckie imię nosi zaledwie garstka Polek. Oznacza ogromną siłę i niezłomność

Z oficjalnych danych rejestru PESEL wynika, że niekwestionowaną liderką zestawień w naszym kraju pozostaje Anna, a tak zwracamy się do ponad miliona obywatelek. Z kolei majestatyczna Konstancja nigdy nie potrafiła przebić się do głównego nurtu. Ta dystyngowana i ponadczasowa forma kryje w sobie wspaniałe przesłanie oraz fascynującą przeszłość.

Pochodzenie i ukryte znaczenie imienia Konstancja

Opisywana forma wywodzi się bezpośrednio z łaciny, a dokładnie od słowa constantia, co w wolnym tłumaczeniu oznacza "wytrwałość", "stałość", "niezłomność", a także twarde trzymanie się własnych przekonań. Taka budowa fonetyczna od razu nasuwa na myśl ogromną stabilność emocjonalną oraz siłę. Korzenie tego słowa sięgają epoki starożytnego Rzymu, gdzie funkcjonowało nie tylko jako określenie konkretnej osoby, ale również jako nazwa jednej z najbardziej szanowanych cnót. W późniejszych wiekach ten wariant zyskał uznanie na Starym Kontynencie, zdobywając ogromną sympatię wśród rodów królewskich i arystokracji, co zapewniło mu niezwykle elitarny wydźwięk. Z Konstancją wiążą się same pozytywne skojarzenia. Kobiety o tym imieniu uchodzą za szalenie lojalne, cierpliwe i nieugięte wobec życiowych trudności. To osoby konsekwentne, potrafiące bronić własnych ideałów i skutecznie opierające się wpływom zewnętrznym. Pod kątem symbolicznym jest to więc wybór idealny dla ludzi godnych zaufania, odpowiedzialnych oraz cechujących się mocną psychiką.

Popularność Konstancji w Polsce według danych PESEL

Na ziemiach polskich imię to zaczęło funkcjonować stosunkowo wcześnie, na co ogromny wpływ miało przenikanie chrześcijaństwa oraz kultury łacińskiej. Mimo to przez długie dziesięciolecia nie potrafiło zaskarbić sobie masowej sympatii. W ubiegłym stuleciu matki i ojcowie decydowali się na nie niezwykle rzadko, preferując o wiele nowocześniejsze opcje. Obecnie można jednak zaobserwować powrót do klasyki, dzięki czemu ta historyczna forma powoli odzyskuje dawny blask. Chociaż wciąż brakuje jej do czołówki krajowych rankingów, to regularnie przyciąga uwagę osób poszukujących nieszablonowych, ale mocno osadzonych w tradycji rozwiązań. Najświeższe statystyki bazy PESEL wskazują, że obecnie w Polsce zamieszkuje dokładnie 3096 kobiet noszących to imię jako pierwsze, co daje mu odległe, 318. miejsce w ogólnopolskim zestawieniu. W minionym roku nazwano tak zaledwie 65 urodzonych dziewczynek. Najwyższy wynik z ostatniej dekady odnotowano natomiast w 2017 roku, kiedy to wydano 125 takich aktów urodzenia.

