Po tym rozpoznasz psychopatę. Najczęściej używa tych 2 słów. Cechy psychopaty

Po tym rozpoznasz psychopatę. Najczęściej używa tych 2 słów

Psychopatia to zaburzenie osobowości, które jest w rzeczywistości trudne do zdiagnozowania. Czasami żyjemy w relacjach z osobami o skłonnościach psychopatycznych, jednak nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Wynika to z faktu, że człowieka z psychopatycznym zaburzeniem osobowości wcale nie jest tak łatwo rozszyfrować. Ci ludzie doskonale się kamuflują i dopiero wnikliwa ocena ich postępowania i zachowania może dać jasny obraz, z kim w rzeczywistości mamy do czynienia. Po czym zatem rozpoznać psychopatę? Oczywiście oprócz kilku typowych dla psychopaty zachowań i postępowań, warto zwrócić uwagę na to, co mówi. Jakiś czas temu przeprowadzono badanie na grupie 14 psychopatycznych morderców przebywających w kanadyjskich więzieniach. Ich wypowiedzi porównano z rozmowami z 38 skazańcami, u których nie wykryto tego zaburzenia. Wszyscy uczestnicy badania mieli opowiedzieć o zbrodni, jaką popełnili. Badacze zwrócili uwagę, że psychopaci częściej niż osoby niemające tego zaburzenia używali słów „ponieważ’, „tak, że”. Z czego to wynika? Prawdopodobnie może wskazywać na próbę racjonalizacji swoich zachowań, które powszechnie są uznane za nieracjonalne.

O tym najczęściej mówią psychopaci

Oprócz wyżej wymienionych zwrotów, które są często używane przez osoby o psychopatycznej osobowości, badacze odkryli coś jeszcze. Okazuje się, że tacy ludzie w rozmowach z innymi najchętniej podejmują trzy tematy. Jest to: jedzenie, współżycie i pieniądze. Nie wspominają natomiast o potrzebach społecznych czy rodzinie.

Cechy psychopaty. Po czym go rozpoznać?

Oto charakterystyczne cechy psychopaty:

brak empatii, skłonności do kłamania i manipulowania, brak odpowiedzialności za swoje postępowanie, obwinianie innych, brak odczuwania lęku, lekceważenie zasad i prawa, silne przekonanie o swojej wyjątkowości.

