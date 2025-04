Piękne imię dla chłopca jest popularne w 2025. Polscy rodzice je uwielbiają, a oznacza „wybitny”. Imiona dla chłopców 2025

Piękne imię dla chłopca jest popularne w 2025. Polscy rodzice je uwielbiają

Wybór imienia dla syna to ważny moment dla przyszłych rodziców. To decyzja, która będzie towarzyszyć dziecku przez całe życie, wpływając na jego tożsamość. Podczas podejmowania decyzji warto wziąć pod uwagę znaczenie imienia, jego brzmienie, popularność oraz oczywiście osobiste preferencje. Trendy w imionach zmieniają się co kilka lat. Choć wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopca od lat królują raczej te tradycyjne, czyli Jan, Stanisław, czy Franciszek, to coraz chętniej rodzice decydują się na imiona zagraniczne. Z pewnością ten trend to zasługa gwiazd show-biznesu, które swoich synów nazwały: Noah, Liam, czy Roger. Jednakże wciąż im daleko do czołówki. Polscy rodzice już kilka lat temu pokochali imię dla chłopca, które niezmienne w 2025 roku króluje w rankingach popularności. Rozpoczyna się na literę "A", wywodzi się z języka łacińskiego i ma niezwykłe znaczenie. W tłumaczeniu na język polski oznacza "doskonały" i "wybitny". O które imię męskie chodzi?

Imię dla chłopca oznacza "wybitny". Znaczenie imion męskich

Chodzi o imię Antoni. To klasyczne i ponadczasowe imię łacińskiego pochodzenia, wywodzi się od rzymskiego rodu Antoniuszy. W tłumaczeniu na polski język oznacza: wspaniały, doskonały, wybitny. Oczywiście istnieje kilka tez dotyczących pochodzenia imienia Antoni. Najczęściej przyjmuje się, że pochodzi od łacińskiego imienia Antonius, którego etymologia nie jest do końca jasna. Inna hipoteza na temat pochodzenia tego imienia męskiego zakłada, że imię Antoni wywodzi się od greckiego słowa antheos (ἄνθεος), oznaczającego "kwiat" lub "kwitnący". W tym kontekście imię Antoni mogłoby oznaczać "bezcenny jak kwiat" lub "nieoceniony".

Imię dla chłopca Antoni. Osobowość, charakter

Antoni to imię dla chłopca, które jest tak popularne, że od kilku lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingach. Jest to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Szczęśliwą liczbą dla Antoniego jest 1, a kolorem - czerwony. Jaki jest Antoni? To osoba ciekawa świata, uwielbiające podróże i ludzi. Jest przebojowy, pewny siebie, lubi być w centrum zainteresowania. To urodzony przywódca, który szybko zdobywa wiedzę, nie boi się wyzwań. Dla osoby, którą kocha, jest w stanie zrobić wszystko. Jest mężczyzną szykownym i mającym ogromną łatwość w oczarowywaniu kobiet. Ma talenty organizatorskie, dlatego doskonale sprawdzi się w zawodach takich jak żołnierz, strażak, czy kierownik różnego rodzaju instytucji.