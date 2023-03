Przepiękne imię dla chłopca skradło serca rodziców. W 2023 zyskuje na popularności. To dziecko "cieszące się boską łaską"

Przepiękne imię dla chłopca zyskuje popularność w 2023

To imię dla chłopca bije rekordy popularności już od kilku lat. W 2022 roku znalazło się nawet w pierwszej trójce najczęściej nadawanych imion męskich w Polsce. Jak się okazuje to imię dla chłopca zyskuje również na popularności w 2023. Rodzice je uwielbiają i chętnie nadają je swoim synom. Nic dziwnego - to imię dla chłopca jest krótkie, eleganckie, a do tego ma przepiękne znaczenie. To osoba "ciesząca się boską łaską". Chodzi o imię Jan. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słów Jehu (Jahwe) i channah (łaska). Imię Jan otrzymało w minionym roku 6341 chłopców i tym samym znalazło się na drugim miejscu popularnych imion 2022. To przepiękne imię dla chłopca ma również urzekające zdrobnienia: Jaś, Janek, Jasio. jakie jest znaczenie imienia Jan?

Znaczenie imienia Jan. Jaki jest?

Zgodnie ze znaczeniem imienia Jan jest osobą pracowitą i sprawiedliwą. To człowiek wyjątkowo inteligentny, posiadający znakomite zdolności organizatorskie. Jest hojny i szczery, a w miłości wierny i oddany. Można dostrzec w nim wiele sprzeczności - potrafi być jednocześnie obiektywny i subiektywny, pewny siebie i nieśmiały. Ceni obyczaje, kulturę i doświadczenia innych ludzi. Czasem ciężko z nim wytrzymać, bo bywa uparty i chce robić wszystko sam. Jan posiada wiele umiejętności. Sprawdzi się w każdym zawodzie, bo do zadań podchodzi odpowiedzialnie i sumiennie.

