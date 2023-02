Imiona dla dziewczynek w Polsce

W Polsce moda na imiona dla dziewczynek zmienia się co jakiś czas. Jeszcze kilka lat temu modne były imiona o brzmieniu zagranicznym, najczęściej angielskim. Po kilku latach pojawił się nowy trend - na tradycyjne imiona żeńskie. Staropolskie imiona podbiły serca polskich rodziców, którzy coraz chętniej nadawali je swoim nowonarodzonym córkom. Z pewnością dużą role odgrywa tu sentyment do imion po babciach i prababciach. Trzeba przyznać, że klasyczne imiona dla dziewczynek brzmią niezwykle elegancko i pięknie komponują się z większością polskich nazwisk. Do tego mają urocze zdrobnienia, które idealnie pasują małym dziewczynkom. Ministerstwo Cyfryzacji, jak co roku opublikowało szczegółowy raport z najpopularniejszymi imionami w 2022 roku. Na tej podstawie można zaobserwować zmieniającą się modę wśród świeżo upieczonych rodziców. Które imiona dla dziewczynek były popularne w 2022 roku?

Popularne imiona dla dziewczynek w 2022

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało raport podsumowujący wybory rodziców w minionym roku. Lista najpopularniejszych imion dla dziewczynek w 2022 roku z pewnością dla wielu osób śledzących te trendy nie bezie większym zaskoczeniem. Podium praktycznie nie uległo zmianie - ma jedynie nową liderkę. W top 10 imion żeńskich 2022 znalazły się zarówno imiona klasyczne (Zofia, Hanna), jak i krótkie bardziej nowoczesne, takie jak Pola, czy Lena. Ile dzieci otrzymało najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w 2022 roku? Te dane również są ogólnodostępne na stronie ministerstwa.

Zofia 5714, Zuzanna 5558, Hanna 5261, Laura 5095, Maja 4979, Julia 4936, Oliwia 4440, Alicja 4261, Pola 4087, Lena 3811.

Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek 2021

Przeglądając rankingi najpopularniejszych imion dla dziewczynek z poprzednich lat można zauważyć, że pierwsza dziesiątka praktycznie pozostaje bez większych zmian. Pierwsze miejsce na podium zajęło imię Zuzanna, następnie Zofia, a trzecim było imię Hanna.

Zuzanna - 6562, Zofia - 6325, Hanna - 6065, Julia - 5954, Maja - 5585, Laura - 5569, Oliwia - 4770, Alicja - 4767, Lena - 4599, Pola - 4483.

Piękne imiona dla dziewczynek 2023

W oparciu o rankingi można wywnioskować, jakie imiona dla dziewczynek będą modne w 2023 roku. Otóż wiele wskazuje na to, że moda na krótkie i tradycyjne imiona szybko nie przeminie. Z pewnością w 2023 roku rodzice będą chętnie nadawać swoim córkom imiona takie jak: Zofia, Zuzanna, czy Hanna. Niewątpliwie również w tym roku urodzi się także sporo dziewczynek o imieniu Julia. Te piękne imiona żeńskie mają także niesamowite znaczenie. Wielu rodziców zanim zdecyduje sie na konkretne imię dla dziecka, czyta jego znaczenie w sieci. Niektórzy wierzą, że imię w dużej mierze determinuje charakter dziecka. Zatem, które imię żeńskie warto wybrać dla swojej pociechy? Przybliżymy znaczenie popularnych imion żeńskich w Polsce.

Znaczenie imienia Zofia

W zdrobnieniu uwielbiana przez rodziców Zosia, wywodzi się z greckiego słowa "sophia", które oznacza "mądrość". Zgodnie ze znaczeniem imienia Zofia to mądra, rozsądna i zaradna osoba. Jest też pracowita, elokwentna i energiczna. W towarzystwie często staje się przywódcą. Jest wesoła i optymistycznie nastawiona do świata. Skutecznie i szybko rozwiązuje problemy, wykazuje się przedsiębiorczością.

Znaczenie imienia Zuzanna

Imię Zuzanna pochodzi od hebrajskiego imienia Szoszannah, które wywodzi się od hebrajskiego słowa shoshano, czyli lilia. Znaczenie imienia Zuzanna wskazuje, że jest to kobieta pewna siebie, dynamiczna, która szybko znajduje najprostszą drogę do wyznaczonego celu. Jest energiczną optymistką z tendencją do fantazjowania. Choć łatwo dostosowuje się do otoczenia, nie jest zbytnio towarzyska. Zuzanna jest spragniona miłości i dawania szczęścia bliskim.

Znaczenie imienia Hanna

Zgodnie ze znaczeniem imienia Hanna to osoba ambitna i zorganizowaną. Jako dziecko wyróżnia sie samodzielnością i odwagą. Jest ciekawa świata, życzliwa, a ludzie darzą ją ogromną sympatią. Bez problemu przyswaja wiedzę i lubi czytać. Jest bardzo towarzyska, pogodna i ma poczucie humoru.

Znaczenie imienia Julia

Julia to imię żeńskie powstałe w starożytnym Rzymie. Oznacza różę, piękny kwiat. Zgodnie ze znaczeniem imienia Julia to osoba o wyjątkowo dobrym sercu, kulturalna, pewna siebie i odważna. Lubi towarzystwo, jest zaradna i inteligentna. W dorosłym życiu cieszy się ogromnym powodzeniem u mężczyzn. Posiada niepowtarzalny wdzięk, którym potrafi oczarować każdego.

