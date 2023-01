Oryginalne i krótkie imię dla dziewczynki na 2023. Oznacza istotę doskonałą. Tylko trzy litery, które symbolizują siłę i mądrość

Kobiety o tym kolorze włosów to największe uwodzicielki. Mężczyźni jedzą im z ręki. Jaki wpływ ma kolor włosów na powodzenie?

Co mówi o Tobie kolor włosów?

Oryginalne imię dla dziewczynki, które może być popularne w 2023 roku

Wybór imienia dla dziecka to poważne zadanie. Niektórzy stawiają na imiona po starszych członach rodziny, a inny szukają oryginalnych i nietypowych propozycji. Wielu rodziców potrafi spędzić długie dni na poszukiwaniu tego idealnego imienia dla dziecka. Jednym z imion dla dziewczynki, które warto wziąć pod uwagę jest imię Lea. To dosyć nietypowe i oryginalne imię, które w pierwszej połowie 2023 roku nadano tylko 100 razy. Imię Lea pochodzi od hebrajskiego słowa "krowa" lub łacińskiego "lwica". Patronką tego imienia jest żyjąca w VI wieku wdowa. Najpopularniejszymi zdrobnieniami są Leusia, Leunia, Leuńka, Leucia, Leunka oraz Leosia. Lea jest numerologiczną 9 co oznacza, że dziewczynki noszące tę imię charakteryzuje życiowa mądrość i umiejętność przewidywania przyszłych zdarzeń. W dorosłości Lea kieruje się intuicją i potrafi wykorzystywać swoje atuty. Kobiety noszące te imię dobrze odnajdą się w zawodach związanych z emocjonalnością, takich jak psycholog, pedagog oraz muzyk. Lea oznacza kobiecą siłę i życiową mądrość.

Zobacz także: Dzień tygodnia, w którym się urodziłeś, a osobowość. Przepowiednia, która jednym da nowe rozdanie, a innym siedem lat nieszczęść od duchowych opiekunów

Sonda Podoba Ci się imię Lea? Tak Nie Nie mam zdania