Jakie imiona będą najpopularniejsze w 2023 roku? Lista imion dzieci, które zyskują na popularności

Być może już niebawem zostaniecie rodzicami, dziadkami? W opublikowanym na Dane.gov.pl zestawieniu znajdziecie wiele inspiracji. A jeśli nie macie w planach powiększenia rodziny – możecie sprawdzić, jak Wasze imię radzi sobie w tym rankingu.

Imiona na 2023rok

Zacznijmy od pań. W tym zestawieniu – w porównaniu z ubiegłym rokiem – mamy zmianę. Tym razem na pierwszym miejscu znalazła się Julia. Choć prawda jest taka, że królowe są dwie. Zuzanna, która do tej pory zajmowała pozycję liderki ustąpiła miejsce Julii bardzo niedużą różnicą.

W pierwszym półroczu tego roku jest tylko 10 Julek więcej niż Zuź! Jeśli chodzi o pozostałe miejsca w rankingu – niewiele się w nim zmienia. Poza tym, że w TOP 10 nie ma już Amelii. Jej miejsce zastąpiła Laura.

Top 10 imion dla córek

Julia Zuzanna ZofiaHannaMaja Lena Alicja Oliwia Maria Laura

Króluje Antoni

W przypadku chłopców nie odnotowaliśmy zmian na podium. Tutaj od lat króluje Antoni. Drugi Jan i trzeci Jakub także utrzymali swoje wysokie miejsca.

Top 10 imion dla synów

Antoni Jan Jakub Aleksander FranciszekSzymon Filip Mikołaj Stanisław Wojciech

Imiona mniej popularne

Rebeka, Lotta i Soraja – to dziewczęce imiona, które pojawiają się najrzadziej. Natomiast wśród chłopców coraz rzadziej spotykamy Zbyszka, Tymura, Platona. Wybierając imię dla potomka powinniśmy pamiętać, że według prawa, nie powinniśmy decydować się na imię ośmieszające. Co więcej, imię powinno wskazywać też na płeć dziecka. Jeśli nie zastosujemy się do tych zasad, kierownik urzędu stanu cywilnego (USC), w którym chcemy zarejestrować naszego potomka, może odrzucić nasz wybór. A co do rejestracji narodzin to najłatwiej zrobić to oczywiście przez internet.