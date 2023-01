Dzień urodzenia, a Twoje osobowość. Sprawdź, co mówi o Tobie dzień tygodnia, którym się urodziłeś

Już w czasach antycznych przywiązywano ogromną wagę do dnia tygodnia. Wierzono, że każdym z nich opiekuje się inna planeta. Miało to wpływ na życie codzienne w starożytności, od rolnictwa po rytuały kapłanów. Miłośnicy astrologii wierzą, że dzień tygodnia może mieć wpływ na naszą osobowość i zdradza nasze najbardziej ukryte sekrety. Na tej podstawie możemy określić nasze predyspozycje zawodowe, podejście do związków oraz umiejętność nawiązywania nowych kontaktów. To właśnie dzień tygodnia, w którym przyszliśmy na świat zdradza nasz charakter, zarówno wady i zalety. Zobacz, co mówi o Tobie dzień urodzenia.

Zobacz także: Horoskop tygodniowy 16.01 - 22.01. Ten znak zodiaku czekają problemy w życiu osobistym! Będzie huragan, który rozstawi karty na nowo

Co mówi o Tobie dzień tygodnia, w którym się urodziłeś

Dzień urodzenia: NIEDZIELA

Opiekę nad osobami urodzonymi w niedzielę sprawuje Słońce. Uznaje się, że oni prawdziwymi szczęśliwcami i życie raczej nie będzie im rzucać kłód pod nogi. Mają dużo energii, są chętni na przygody i nie boją się podejmować nowych wyzwań. Lubią przebywać w towarzystwie ludzi i często przejmują rolę liderów z grupie.

Dzień urodzenia: PONIEDZIAŁEK

Twoim duchowym opiekunem jest Księżyc. Osoby urodzone w poniedziałek mają dusze wrażliwców oraz romantyków. Są bardzo emocjonalni i łatwo wpadają w zachwyt. Łatwo ich zranić i sprawić, że zamkną się w sobie. Czasami za dużo biorą na swoje barki i nie są w stanie wytrzymać presji otoczenia.

Dzień urodzenia: WTOREK

W mitologii opiekunem wtorku jest bóg wojny, Mars. Osoby urodzone w ten dzień tygodnia mają w sobie prawdziwe zwierzę. Uwielbiają walczyć i rywalizować. Bywają impulsywne i czasem najpierw robią, potem myślą. Trudno znoszą krytykę oraz łatwo się obrażają. W związkach potrafią być toksyczni i sprawiać, że partnerzy od nich odchodzą.

Dzień urodzenia: ŚRODA

Opiekunem osób urodzonych w środę jest Merkury. Patronuje on także podróżom oraz finansom. Osoby, które pojawiły się na świecie w środę są bardzo towarzyskie i inteligentne. Cechuje je analityczne myślenie oraz umiejętność zachowania zimnej krwi. Nie panikują oraz potrafią zawsze znaleźć rozwiązanie. Są optymistami i chętnie pomagają innym.

Dzień urodzenia: CZWARTEK

Czwartkowi patronuje Jowisz. Ludzie urodzeni w tym dniu są bardzo rodzinni i stawiają bliskich na pierwszym planie. Dobrze odnajdują się jako liderzy w grupie oraz potrafią zaplanować pracę sobie i innym. Mają wielkie ambicje i potrafią połączyć życie zawodowe z prywatnym.

Dzień urodzenia: PIĄTEK

Piątkiem opiekuje się Wenus. To planeta kobiecości i miłości. Osoby urodzone w piątek bywają narcyzami. Lubią otaczać się pięknymi rzeczami oraz ludźmi. Mają dobre poczucie estetyki i potrafią zjednywać sobie innych. Zawsze wyglądają rewelacyjnie i sprawiają, że chce się przebywać w ich towarzystwie,

Dzień urodzenia: SOBOTA

Osoby urodzone w sobotę to mistrzowie ciężkiej pracy. Ich opiekunem jest Saturn, który ceni sobie ciężką pracę oraz wytrwałość. Osoby urodzone w pierwszy dzień weekendu są perfekcjonistami i zawsze dają z siebie wszystko. Nie boją się brać odpowiedzialność za swoje działania oraz są niezależne i pełne pomysłów.

Sonda W jaki dzień tygodnia się urodziłeś/aś? Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota