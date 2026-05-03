Były muzyk Metalliki dostał diagnozę raka! Jak teraz mówi o chorobie?

Metallica to zdecydowanie ten przykład zespołu metalowego, który znają słuchacze i słuchaczki z całego świata, niezależnie od preferowanych muzycznych gatunków. Formacja już od ponad 20 lat działa w stałym składzie: Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett oraz Robert Trujillo, do 2001 roku jednak jej basistą był niejaki Jason Newsted.

Muzyk dołączył do grupy w bardzo trudnym dla niej czasie. Ta w 1986 roku zmierzyła się z tragiczną śmiercią swojego ówczesnego basisty, Cliffa Burtona. Zmarł on w wieku zaledwie 24 lat w wyniki wypadku autokaru koncertowego podczas europejskiej trasy, na której Metallica promowała swój kultowy album Master of Puppets. Newsted dołączył do jej składu jeszcze w tym samym roku, a pierwszy pełnoprawny album, na którym zagrał to ...And Justice for All z 1988 roku. Basista był częścią Metalliki przez całe lata 90. - to on właśnie brał udział w nagraniach słynnego "Czarnego Albumu", z którego pochodzi ballada Nothing Else Matters. Zdecydował się odejść w 2001 roku, gdy nie uzyskał zrozumienia od kolegów z grupy dla chęci działania w innych, pobocznych projektach.

Eska Rock_Metallica w 2024 zarobiła najwięcej na koncertach w Warszawie. Dane nie pozostawiają złudzeń

Były basista Metalliki zdradził, że walczył z poważną chorobą!

W ostatnim czasie o Jasonie Newstedzie było wyjątkowo cicho w przestrzeni publicznej. Wiadomo już, co było powodem takiego stanu rzeczy.

Basista udzielił wywiadu w ramach podcastu "Let There Be Talk", w którym po raz pierwszy zdecydował się zdradzić, że w ubiegłym roku zmagał się z chorobą - mianowicie dowiedział się, że ma nowotwór gardła. Jak mówi, do tej pory o tym, z czym się zmagał w ostatnich miesiącach wiedziała jedynie garstka osób. Temat pojawił się, gdy prowadzący rozmowę zapytał o powód nieobecności Jasona na koncercie w hołdzie nieżyjącemu Bonowi Scottowi z AC/DC. Basista zdradził, że już 8 maja minie równo rok odkąd przeszedł zabieg usunięcia nowotworu.

Do tego wszystkiego okazuje się, że zaledwie trzy tygodnie temu Newsted oficjalnie dostał potwierdzenie, że jest w remisji. Basista opowiedział też, że diagnoza sprawiła, że przewartościował swoje życie i zdecydowanie dużo bardziej skupia się na odpoczynku i na zwykłych prostych rzeczach, które sprawiają mu przyjemność. Dodał, że to właśnie z tego powodu latem tego roku jego projekt Jason Newsted and the Chophouse Band zagra tylko kilka koncertów.

Oto ciekawostki o słynnym "Czarnym Albumie" Metalliki:

6

Gdybym mógł tam być, to bym tam był. Więc trochę o tym opowiem. Postanowiłem, że w tym tygodniu, kiedy zaczynam promować pokazy i inne rzeczy i dam wszystkim znać, że wrócę, i już to wiecie – prawdopodobnie jesteście wśród 24 osób, którym powiedziałem. Więc zobaczmy – za tydzień minie rok. 8 maja 2025 roku przeszedłem zabieg w związku z rakiem gardła. I tak wyjęli stamtąd mnóstwo gó**a, a potem weszli z laserami i wyjęli kolejne mnóstwo gó**a. Więc przestrzeń w mojej głowie jest inna niż była, ale dowiedzieliśmy się o tym wcześnie. I dostałem swoje potwierdzenie, że jestem "wolny i czysty” około trzy tygodnie temu. Więc pokonałem to - powiedział Jason Newsted w nowym wywiadzie.

5 najlepszych numerów Metalliki, nagranych z basistą: