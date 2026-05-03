Były muzyk Metalliki dostał diagnozę raka! Jak teraz mówi o chorobie?

Dominika Bany
2026-05-03 10:37

Metallica to jeden z najbardziej znanych i cenionych zespołów metalowych na świecie. Grupa od ponad 20 lat działa w stałym składzie, jednak w tych kluczowych dla jej działalności latach 90. jej basistą był niejaki Jason Newsted. Muzyk od lat skupia się na własnych projektach, teraz na przykład szykuje się do serii koncertów. To przy tej okazji basista zdradził, że powodem jego niedawnej nieobecności w branży była poważna choroba...

Metallica to zdecydowanie ten przykład zespołu metalowego, który znają słuchacze i słuchaczki z całego świata, niezależnie od preferowanych muzycznych gatunków. Formacja już od ponad 20 lat działa w stałym składzie: Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett oraz Robert Trujillo, do 2001 roku jednak jej basistą był niejaki Jason Newsted.

Muzyk dołączył do grupy w bardzo trudnym dla niej czasie. Ta w 1986 roku zmierzyła się z tragiczną śmiercią swojego ówczesnego basisty, Cliffa Burtona. Zmarł on w wieku zaledwie 24 lat w wyniki wypadku autokaru koncertowego podczas europejskiej trasy, na której Metallica promowała swój kultowy album Master of Puppets. Newsted dołączył do jej składu jeszcze w tym samym roku, a pierwszy pełnoprawny album, na którym zagrał to ...And Justice for All z 1988 roku. Basista był częścią Metalliki przez całe lata 90. - to on właśnie brał udział w nagraniach słynnego "Czarnego Albumu", z którego pochodzi ballada Nothing Else Matters. Zdecydował się odejść w 2001 roku, gdy nie uzyskał zrozumienia od kolegów z grupy dla chęci działania w innych, pobocznych projektach.

Były basista Metalliki zdradził, że walczył z poważną chorobą!

W ostatnim czasie o Jasonie Newstedzie było wyjątkowo cicho w przestrzeni publicznej. Wiadomo już, co było powodem takiego stanu rzeczy.

Basista udzielił wywiadu w ramach podcastu "Let There Be Talk", w którym po raz pierwszy zdecydował się zdradzić, że w ubiegłym roku zmagał się z chorobą - mianowicie dowiedział się, że ma nowotwór gardła. Jak mówi, do tej pory o tym, z czym się zmagał w ostatnich miesiącach wiedziała jedynie garstka osób. Temat pojawił się, gdy prowadzący rozmowę zapytał o powód nieobecności Jasona na koncercie w hołdzie nieżyjącemu Bonowi Scottowi z AC/DC. Basista zdradził, że już 8 maja minie równo rok odkąd przeszedł zabieg usunięcia nowotworu. 

Do tego wszystkiego okazuje się, że zaledwie trzy tygodnie temu Newsted oficjalnie dostał potwierdzenie, że jest w remisji. Basista opowiedział też, że diagnoza sprawiła, że przewartościował swoje życie i zdecydowanie dużo bardziej skupia się na odpoczynku i na zwykłych prostych rzeczach, które sprawiają mu przyjemność. Dodał, że to właśnie z tego powodu latem tego roku jego projekt Jason Newsted and the Chophouse Band zagra tylko kilka koncertów.

Gdybym mógł tam być, to bym tam był. Więc trochę o tym opowiem. Postanowiłem, że w tym tygodniu, kiedy zaczynam promować pokazy i inne rzeczy i dam wszystkim znać, że wrócę, i już to wiecie – prawdopodobnie jesteście wśród 24 osób, którym powiedziałem. Więc zobaczmy – za tydzień minie rok. 8 maja 2025 roku przeszedłem zabieg w związku z rakiem gardła. I tak wyjęli stamtąd mnóstwo gó**a, a potem weszli z laserami i wyjęli kolejne mnóstwo gó**a. Więc przestrzeń w mojej głowie jest inna niż była, ale dowiedzieliśmy się o tym wcześnie. I dostałem swoje potwierdzenie, że jestem "wolny i czysty” około trzy tygodnie temu. Więc pokonałem to - powiedział Jason Newsted w nowym wywiadzie.

