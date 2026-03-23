Muzyk Metalliki miał romans z gosposią?! Była żona muzyka zareagowała na krążące po sieci plotki

Sam James Hetfield, czyli wokalista i gitarzysta zespołu Metallica, chyba nie spodziewał się, jak duże emocje na świecie wzbudzi fakt pewnych zmian, które właśnie zachodzą w jego prywatnym życiu. Muzyk niemal dokładnie tydzień temu, w połowie marca, za pośrednictwem mediów społecznościowych swojej formacji poinformował, że oświadczył się swojej obecnej partnerce, Adrianie Gillett. Para spotyka się od 2023 roku, co poprzedzone zostało rozwodem artysty. Już latem 2022 roku okazało się, że James Hetfield złożył pozew o rozwód z Francescą Hetfield, z którą ożenił się w 1997 roku i z którą doczekał się trójki dzieci.

Fakt zaręczyn byłego męża nie uszedł uwadze samej Francesci. Kobieta zamieściła komentarz pod wpisem jednej z fanowskich stron Metalliki, pisząc, że dowiedziała się o wszystkim z Internetu, co odebrała jako cios ze strony byłego męża. Kobieta w gorzkich słowach napisała też, że James porzucił rodzinę na rzecz życia z osobami, przy boku których może się swobodnie oddawać swojemu nałogowi. Hetfield od lat zmaga się z uzależnieniem od alkoholu, choć dziś, po licznych terapiach, żyje w trzeźwości.

Ikona thrashu i romans? Była żona skomentowała!

Na tym komentarzu jednak publiczna aktywność byłej Pani Hetfield się nie skończyła. Nieoczekiwanie w tle jej reakcji po sieci zaczęła krążyć zaskakująca teoria. W komentarzu pod postem portalu "Metal Addicts" na Instagramie pewna kobieta napisała, że muzyk Metalliki jeszcze przed rozwodem miał się wdać w trwający kilka lat romans z pokojówką! Kobieta, której poznaliśmy nawet rzekome imię i nazwisko, Evelyn Shifflet, miała się zajmować kanadyjskim domem letnim pary. Związek jej i ikony thrash metalu miał trwać od 2019 do aż 2023 roku i odbywać się tuż pod nosem i z pełną świadomością byłej Pani Hetfield.

To na ten komentarz zdecydowała się zareagować Fransceca. Kobieta odpowiedziała jasno i krótko wskazując, że ona i James nigdy nie mieli wakacyjnej posiadłości na terenie Kanady i nigdy nie zatrudniali kobiety o imieniu 'Evelyn'. Dodała, że nie chce już udzielać żadnych komentarzy, ta teoria wydała się jej jednak tak absurdalna, że zdecydowała się na reakcję.

i Autor: francescaccm/ Instagram