Muzyk Metalliki zaręczył się po 60-tce. Zareagowała jego była żona - padły gorzkie słowa!

To na rok przed swoimi 60. urodzinami James Hetfield, szerzej znany jako frontman, wokalista i gitarzysta zespołu Metallika, postanowił dokonać prawdziwej rewolucji w swoim życiu. Latem 2022 roku okazało się, że muzyk złożył pozew o rozwód z Francescą Hetfield. Para była razem przez dokładnie 25 lat, biorąc ślub w 1997 roku i wychowując wspólnie trójkę dzieci.

Kobieta od samego początku nie kryła żalu decyzją swojego wieloletniego partnera, przystała jednak na nią i para rozwiodła się, nie piorąc przy tym publicznie brudów - co jest istotne zważając na historię, jaką James Hetfield ma z używkami, szczególnie z uzależnieniem od alkoholu.

Wokalista Metalliki szykuje się do drugiego ślubu!

Już niecały rok po rozwodzie okazało się, że rockman znalazł już sobie nową miłość. W 2023 roku stało się jasne, że Hetfield spotyka się z niejaką Adrianą Gillet i choć początkowo para trzymała się raczej z dala od świateł reflektorów, to z czasem coraz chętniej zaczęła się pokazywać publicznie.

Przełom w relacji tej dwójki nadszedł wiosną tego roku. W połowie marca w mediach społecznościowych samej Metalliki pojawiło się zdjęcie Jamesa i Adriany wyraźnie dające do zrozumienia, że para się zaręczyła! Do sytuacji doszło podczas nurkowania z rekinami, co muzyk zorganizował jako formę prezentu urodzinowego dla swojej partnerki.

Była żona Jamesa Hetfielda gorzko komentuje zaręczyny muzyka

Cała sytuacja oczywiście nie umknęła uwadze także byłej żony muzyka. Ta zamieściła komentarz pod postem informującym o zaręczynach, który pojawił się na fanpage'u 'metallica_since_1981' na Instagramie. Napisała ona, że dowiedziała się o wszystkim właśnie z mediów społecznościowych, co odbiera jako kolejny niemiły gest ze strony byłego męża w jej kierunku. Zaznacza przy tym, że nie czuje rozgoryczenia, a smutek ze względu na to, że James porzucił rodzinę, aby dalej otaczać się ludźmi, którzy sprzyjają zatracaniu się w jego uzależnieniu. Francesca zapewnia na koniec, że życzy przyszłej młodej parze wszystkiego najlepszego.

Autor: metallica_since_1981/ Instagram

