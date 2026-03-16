Muzyk Metalliki oświadczył się! Znalazł miłość po rozwodzie i w kwiecie wieku!

Latem 2022 roku James Hetfield, czyli wokalista i gitarzysta zespołu Metallica nieoczekiwanie znalazł się na pierwszych stronach tabloidów. Okazało się, że muzyk złożył pozew o rozwód ze swoją ówczesną żoną, Francescą Hetfield. Para wzięła ślub w 1997 roku i doczekała się trójki dzieci. To Francesca także była o boku artysty, gdy ten zmagał się z uzależnieniem od alkoholu.

Małżeństwo zakończyło się, a niecały rok później w mediach zaczęły pojawiać się informacje o tym, że James Hetfield ma już nową partnerkę. Takową okazała się być niejaka Adriana Gillett, która sama z czasem zaczęła dzielić się w sieci coraz to kolejnymi zdjęciami z frontmanem ikony thrash metalu u boku. Dziś już para nie ukrywa swojego związku, pojawia się razem na różnego rodzaju wydarzeniach, a Adriana wspiera swojego partnera podczas objeżdżającej cały świat trasy koncertowej Metalliki.

ESKA ROCK: Partnerka Jamesa Hetfielda pochwaliła się nowym zdjęciem z muzykiem

James Hetfield szykuje się do drugiego ślubu!

Okazuje się, że po około trzech latach związku James postanowił przenieść relację na zupełnie nowy, wyższy poziom! To w niedzielę 15 marca w mediach społecznościowych samej Metalliki pojawiło się zdjęcie, przedstawiające Hetfielda z jego partnerką. Para a nim nurkuje, a wokalista trzyma kartkę, na której widnieje wymowne pytanie: "Adriana Gillett, Wil You Marry Me?", czyli "Adriano Gillett, czy wyjdziesz za mnie", a opis fotografii nie pozostawia złudzeń, że James Hetfied został przyjęty!

Więcej zdradziła we wpisie w swoich socialach świeżo upieczona narzeczona. Poinformowała ona, że do zaręczyn doszło w piątek 13 marca podczas nurkowania z rekinami! Muzykowi jednego z najbardziej znanych metalowych zespołów na świecie nie pozostaje więc nic innego, jak szykować się do drugiego w życiu ślubu! Co najciekawsze w tym wszystkim, wokalista i gitarzysta skończy w tym roku 63 lata!

Metallica już za dwa miesiące zagra w Polsce!

Informacja o zaręczynach Jamesa Hetfielda nadeszła w momencie, gdy fani i fanki grupy szykują się do kolejnej wizyty zespołu w Polsce! Przypominamy, że Metallica zagra 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W sprzedaży wciąż dostępne są (jednak jak informuje organizator, w ograniczonej ilości) bilety na wydarzenie.

