Muzyk Metalliki oświadczył się! Znalazł miłość po rozwodzie i w kwiecie wieku!

Latem 2022 roku James Hetfield, czyli wokalista i gitarzysta zespołu Metallica nieoczekiwanie znalazł się na pierwszych stronach tabloidów. Okazało się, że muzyk złożył pozew o rozwód ze swoją ówczesną żoną, Francescą Hetfield. Para wzięła ślub w 1997 roku i doczekała się trójki dzieci. To Francesca także była o boku artysty, gdy ten zmagał się z uzależnieniem od alkoholu.
Małżeństwo zakończyło się, a niecały rok później w mediach zaczęły pojawiać się informacje o tym, że James Hetfield ma już nową partnerkę. Takową okazała się być niejaka Adriana Gillett, która sama z czasem zaczęła dzielić się w sieci coraz to kolejnymi zdjęciami z frontmanem ikony thrash metalu u boku. Dziś już para nie ukrywa swojego związku, pojawia się razem na różnego rodzaju wydarzeniach, a Adriana wspiera swojego partnera podczas objeżdżającej cały świat trasy koncertowej Metalliki.
James Hetfield szykuje się do drugiego ślubu!
Okazuje się, że po około trzech latach związku James postanowił przenieść relację na zupełnie nowy, wyższy poziom! To w niedzielę 15 marca w mediach społecznościowych samej Metalliki pojawiło się zdjęcie, przedstawiające Hetfielda z jego partnerką. Para a nim nurkuje, a wokalista trzyma kartkę, na której widnieje wymowne pytanie: "Adriana Gillett, Wil You Marry Me?", czyli "Adriano Gillett, czy wyjdziesz za mnie", a opis fotografii nie pozostawia złudzeń, że James Hetfied został przyjęty!
Więcej zdradziła we wpisie w swoich socialach świeżo upieczona narzeczona. Poinformowała ona, że do zaręczyn doszło w piątek 13 marca podczas nurkowania z rekinami! Muzykowi jednego z najbardziej znanych metalowych zespołów na świecie nie pozostaje więc nic innego, jak szykować się do drugiego w życiu ślubu! Co najciekawsze w tym wszystkim, wokalista i gitarzysta skończy w tym roku 63 lata!
Metallica już za dwa miesiące zagra w Polsce!
Informacja o zaręczynach Jamesa Hetfielda nadeszła w momencie, gdy fani i fanki grupy szykują się do kolejnej wizyty zespołu w Polsce! Przypominamy, że Metallica zagra 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W sprzedaży wciąż dostępne są (jednak jak informuje organizator, w ograniczonej ilości) bilety na wydarzenie.