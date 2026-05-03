Julia Kamińska utyskuje na NFZ. Miała czekać ponad 500 dni! "Jak pomyślę o zwykłych ludziach..."

Kamińska chciała zapisać się do gastrologa na NFZ. Termin ją zaskoczył

Julia Kamińska nie należy do gwiazd, które narzekają dla zasady. Ale tym razem coś ją naprawdę ruszyło. Gdy próbowała umówić się do gastrologa przez NFZ, system wyrzucił jej termin, który trudno było przyjąć spokojnie.

Ostatnio zapisywałam się do gastrologa. Wyskoczyło mi ponad 500 dni oczekiwania...

- przyznała Julia Kamińska w rozmowie z Plejadą.

Aktorka szybko zaznaczyła, że dla niej prywatna wizyta to żaden problem. Ale od razu pomyślała o innych, którzy mają zdecydowanie niższe zarobki.

Dla mnie, jako dla osoby, która zarabia dobre pieniądze, nie jest to duży problem, żeby umówić się do gastrologa prywatnie, natomiast jak sobie pomyślę o osobach, również moich znajomych, które zarabiają zwykłe, rozsądne pieniądze, to już nie jest taka zwykła sprawa, że "jakoś przeboleję" czy czegoś tam sobie nie kupię i praktycznie tego nie zauważę

- mówiła w rozmowie z portalem.

Julia Kamińska wypowiedziała się na temat cen mieszkań

Julia Kamińska przy okazji zabrała głos w sprawie, która boli coraz więcej Polaków - cen mieszkań. Tu też nie gryzła się w język.

Mieszkania są tak absurdalnie drogie, że praktycznie na nie nikogo nie stać. Z kolei są osoby bardzo majętne, które mają tych mieszkań mnóstwo - one nie są w żaden sposób opodatkowane. To jest jakaś opcja, żeby zyskać dodatkowe fundusze

- stwierdziła w wywiadzie.

Aktorka przyznała też, że drożyzna i brak perspektyw robią swoje. Jej znajomi coraz częściej decydują się na radykalny krok.

Tyle moich znajomych wyjechało do Hiszpanii. Może kiedyś też wyjadę, a strasznie nie chcę, bo kocham tu być

- wyznała Kamińska w Plejadzie.

