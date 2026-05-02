Alicja Szemplińska leci na Eurowizję! Nie zabrała ze sobą żadnego bagażu!

Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska wyleciała już do Wiednia

Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowa siedemdziesiąta edycja Konkursu Piosenki Eurowizji. Ubiegłoroczny konkurs wgrał JJ, reprezentant Austrii, dlatego w tym roku konkurs odbędzie się w Wiedniu. Eurowizja od latach nie rozpieszcza polskich reprezentantów, a emocje po 14. miejscu Justyny Steczkowskiej w 2025 roku wciąż budzą żywe dyskusje.

W tym roku Polskę reprezentować będzie Alicja Szemplińska z emocjonalną balladą "Pray". Młoda piosenkarka miała reprezentować Polskę już w 2020 roku, ale konkurs został odwołany. Trzy lata później brała udział w krajowych eliminacjach, ale przegrała z Blanką (26 l.). Tym razem podczas krajowych eliminacji była bezkonkurencyjna.

Finał Eurowizji 2026 odbędzie się 16 maja. 12 i 14 maja odbędą się półfinały. Wiadomo już, że Alicja wystąpi w pierwszym z nich, ale piosenkarka już teraz wyleciała do Wiednia. W sobotnie przedpołudnie pojawiła się na warszawskim Lotnisku Chopina, gdzie zebrali się również fani wokalistki.

Alicja Szemplińska na Eurowizję poleciała bez bagażu

Przed odlotem Szemplińska miała chwilę na rozmowę z mediami, w tym z portalem Eska.pl. Piosenkarka wyznała Adrianowi Rybakowi, że nie zabrała ze sobą żadnej walizki! Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Justyna Steczkowska miała ze sobą pokaźny zestaw bagażu. Jej młodsza koleżanka po fachu stawia za to na wygodę. Na lotnisku pojawiła się w dresie, a eurowizyjne bagaże dowiezie jej samochodem tata!

Alicję Szemplińską przed odlotem żegnał tłum wiernych fanów. Część z nich przyniosła ze sobą plakaty, flagi i banery. Piosenkarka nagraniami z lotniska pochwaliła się w swoich social mediach.

