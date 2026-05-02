Jako dziecko grał Wojtka w "Rodzinie zastępczej". Dziś gwiazdor Polsatu jest nie do poznania

Początki kariery Michała Włodarczyka. Od "Przybyli ułani" po "Rodzinę zastępczą"

Michał Włodarczyk urodził się 27 września 1995 roku w stolicy Polski. Choć w 2017 roku zdobył dyplom krakowskiej szkoły Lart studio, jego aktorska ścieżka rozpoczęła się znacznie wcześniej. Przed kamerą zadebiutował już jako dziesięciolatek, pojawiając się w 2005 roku w obrazie "Przybyli ułani". Prawdziwy przełom nastąpił jednak, gdy otrzymał rolę Wojtka w kultowej "Rodzinie zastępczej", emitowanej na antenie Telewizji Polsat. Grał w niej w latach 2007-2009.

Wcielenie się w tego bohatera otworzyło mu drzwi do kolejnych projektów. Będąc jeszcze nastolatkiem, pojawił się w serialu "Londyńczycy" jako Stanisław Malec, wystąpił w szkolnej etiudzie "Luksus" oraz w znanym hicie kinowym "Lejdis". Gdy "Rodzina zastępcza" dobiegła końca, Włodarczyk nie porzucił aktorstwa, decydując się na coraz poważniejsze i bardziej dojrzałe kreacje.

Zobacz również: Tak wyglądała praca na planie "Rodziny zastępczej". Szok, co wyszło po latach!

Od dziecięcej gwiazdy do wojownika MMA. Jak dziś wygląda Michał Włodarczyk?

Michał Włodarczyk z powodzeniem udowodnił, że można płynnie przejść od bycia dziecięcym aktorem do profesjonalnego grania w dorosłym życiu. Mimo że w świadomości wielu osób wciąż funkcjonuje jako Wojtek z "Rodziny zastępczej", pokazał swój wszechstronny warsztat, podejmując się zróżnicowanych wyzwań. Dzisiaj aktor wciąż jest obecny zarówno na ekranach, jak i deskach teatru.

Widzowie mogli go oglądać m.in. w obrazie "Bad Boy" w reżyserii Patryka Vegi czy w filmie "Święty", zrealizowanym dla platformy Netflix. Co ciekawe, Włodarczyk realizuje się również w sporcie jako amatorski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA), szlifując swoje umiejętności w Warszawskim Centrum Atletyki. Aktor chętnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych, pokazując kulisy pracy. Patrząc na jego aktualne fotografie, ciężko uwierzyć, że to ten sam chłopiec z uwielbianego przed laty serialu.

Zobacz również: Gabriela Kownacka pracowała niemal do samego końca. "Zasłabła na planie… i już nigdy nie wróciła"

Tak wyglądają dorosłe dzieci gwiazd