Jako dziecko grał Wojtka w "Rodzinie zastępczej". Dziś gwiazdor Polsatu jest nie do poznania

Justyna Klorek
2026-05-02 9:40

Dla milionów widzów Michał Włodarczyk już na zawsze pozostanie bystrym Wojtkiem z hitowej "Rodziny zastępczej". Postać sprytnego i nieco łobuzerskiego chłopca zagwarantowała mu rozpoznawalność oraz uwielbienie publiczności. Co działo się z aktorem, gdy zgasły światła na planie popularnego serialu?

Galeria zdjęć 13

Początki kariery Michała Włodarczyka. Od "Przybyli ułani" po "Rodzinę zastępczą"

Michał Włodarczyk urodził się 27 września 1995 roku w stolicy Polski. Choć w 2017 roku zdobył dyplom krakowskiej szkoły Lart studio, jego aktorska ścieżka rozpoczęła się znacznie wcześniej. Przed kamerą zadebiutował już jako dziesięciolatek, pojawiając się w 2005 roku w obrazie "Przybyli ułani". Prawdziwy przełom nastąpił jednak, gdy otrzymał rolę Wojtka w kultowej "Rodzinie zastępczej", emitowanej na antenie Telewizji Polsat. Grał w niej w latach 2007-2009.

Wcielenie się w tego bohatera otworzyło mu drzwi do kolejnych projektów. Będąc jeszcze nastolatkiem, pojawił się w serialu "Londyńczycy" jako Stanisław Malec, wystąpił w szkolnej etiudzie "Luksus" oraz w znanym hicie kinowym "Lejdis". Gdy "Rodzina zastępcza" dobiegła końca, Włodarczyk nie porzucił aktorstwa, decydując się na coraz poważniejsze i bardziej dojrzałe kreacje.

Od dziecięcej gwiazdy do wojownika MMA. Jak dziś wygląda Michał Włodarczyk?

Michał Włodarczyk z powodzeniem udowodnił, że można płynnie przejść od bycia dziecięcym aktorem do profesjonalnego grania w dorosłym życiu. Mimo że w świadomości wielu osób wciąż funkcjonuje jako Wojtek z "Rodziny zastępczej", pokazał swój wszechstronny warsztat, podejmując się zróżnicowanych wyzwań. Dzisiaj aktor wciąż jest obecny zarówno na ekranach, jak i deskach teatru.

Widzowie mogli go oglądać m.in. w obrazie "Bad Boy" w reżyserii Patryka Vegi czy w filmie "Święty", zrealizowanym dla platformy Netflix. Co ciekawe, Włodarczyk realizuje się również w sporcie jako amatorski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA), szlifując swoje umiejętności w Warszawskim Centrum Atletyki. Aktor chętnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych, pokazując kulisy pracy. Patrząc na jego aktualne fotografie, ciężko uwierzyć, że to ten sam chłopiec z uwielbianego przed laty serialu.

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii, gdzie można zobaczyć, jak obecnie prezentuje się Michał Włodarczyk, znany szerokiej publiczności jako Wojtek z "Rodziny zastępczej" i Staś z "Londyńczyków".

Super Express Google News
Pytanie 1 z 10
Ile dzieci adoptowanych przez Kwiatkowskich opuściło wcześniej rodzinę?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RODZINA ZASTĘPCZA