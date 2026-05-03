Najpierw płonął krzyż papieski, teraz tuje przy pomniku Jana Pawła II. Kolejny pożar przy kościele w Warszawie

Pożar tuj przy parafii w warszawskiej Wesołej

Do zdarzenia doszło na terenie Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w warszawskiej Wesołej przy ulicy Borkowskiej. Ogień objął kilka drzew: tuje rosnące tuż przy pomniku Jana Pawła II. Jak relacjonowali świadkowie, pojawiło się bardzo duże zadymienie, a płomienie mogły zagrozić pobliskiej plebanii.

− Zgłoszenie dotyczyło pożaru kilku drzew przy plebanii. Ogień został ugaszony. Zdarzenie było widoczne z daleka, ale nic nie zagrażało zabudowaniom w okolicy. Sprawdzono poszycie dachu budynku. Nie zostało ono uszkodzone. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał − przekazał „Super Expressowi” aspirant sztabowy Leszek Borlik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Strażacy szybko opanowali sytuację i nie dopuścili do rozprzestrzenienia się ognia. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych.

Wcześniejszy pożar krzyża papieskiego na Mokotowie

To już kolejne tego typu zdarzenie w ostatnim czasie. W kwietniu informowaliśmy o poważnym pożarze przed kościołem św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ulicy Rzymowskiego na Mokotowie. W wielkopiątkowe popołudnie ogień zniszczył tam znany krzyż papieski, miejsce szczególne, pod którym w 1979 roku modlił się Jan Paweł II.

Wtedy na miejsce skierowano kilkanaście wozów Państwowej Straży Pożarnej. Konstrukcja krzyża, mająca około 25 metrów wysokości, była wykonana z drewna i blachy. Ogień wdarł się do środka, dlatego strażacy musieli zrywać zewnętrzne poszycie, aby dotrzeć do zarzewia płomieni.

Choć wśród świadków pojawiły się spekulacje o podpaleniu, służby nie potwierdziły tej wersji. Dzięki szybkiej akcji ratunkowej ogień nie rozprzestrzenił się na okoliczne budynki i nikt nie został ranny.

Zniszczony krzyż miał ogromne znaczenie symboliczne. To właśnie pod nim Jan Paweł II odprawił mszę świętą w Polsce tuż po wyborze na papieża. Monument został przeniesiony na Mokotów pod koniec 1999 roku.

